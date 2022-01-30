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"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню пару

30 січня 2022, 12:05

Затриманому 52-річному чоловікові, якщо його провина буде доведена, загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

вбивство
Вбивство під Києвом / Нацполиция

У Василькові під Києвом 29 січня знайшли вбитими двох людей - 50-річного чоловіка та його 46-річну дружину.

На місці події перебував начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Небитов.

За попередніми даними, жінку зарізали - на її тілі виявлені численні ножові поранення. Тоді як чоловіка, можливо, забили до смерті – він лежав у машині, тіло було закидано різними речами.

Хто скоїв вбивство

Як розповів у Facebook глава поліції Київської області Андрій Небитов, в подвійному вбивстві подружжя підозрюється 52-річний майстер, який співпрацював із загиблими.

Обвинувачений, як зазначає Андрій Небитов, їхав з понівеченими тілами по місту, після чого вирішив залишити бус у Василькові.

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"Через численні поранення на тілі жертв сніг червонів від крові. Як виявилося, 29 січня підприємці з Волині приїхали в один з меблевих цехів Обухівщини доставити замовлену деревину. Між майстром і волинянином спалахнув конфлікт. Цеховик не стримав люті, схопився за молоток, далі зарізав і його дружину", - повідомив глава поліції Київської області.

Щоб "замести сліди", підозрюваний цілеспрямовано сховав тіла загиблих в їхньому автомобілі, на якому від'їхав подалі від місця злочину. Правоохоронцям вдалося обчислити маршрут передбачуваного вбивці і встановити, де саме сталася трагедія.

Що загрожує підозрюваному

Затриманому 52-річному чоловікові, якщо його провина буде доведена, загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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