Вийшла заміж за вбивцю свого сина: під Тернополем чоловік по-звірячому вбив і розчленував дружину

Вбивство / прокуратура Тернопільської області

Під Тернополем чоловік по-звірячому вбив і розчленував свою дружину. Як повідомляє прокуратура Тернопільської області, чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

Як йдеться у матеріалі справи, останки дружини він викинув у річку.

У листопаді 2016 року чоловік вийшов з в'язниці і вбив свою дружину, яка допомагала йому по господарству. Причиною розправи стало те, що жінка зателефонувала своєму новому співмешканцю.

Щоб приховати сліди злочину, він розчленував тіло і викинув його в річку Збруч.

"Обвинуваченого суд визнав винним за п.п. 9, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 КК України та засудив до покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вирок ще не вступив в законну силу", - повідомили в прокуратурі.

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Вбив сина та вийшов на волю

У 2007 році в селі Фащівка Підволочиського району чоловік вбив свого 1-річного сина. Це сталося, коли підозрюваний був нетверезий і посварився з жінкою.

Потерпіла втекла до матері агресора в сусіднє село, залишивши з батьком 1-річного Андрійка. Коли дитина розплакалася, чоловік кілька разів кинув хлопчика об підлогу. Потім він прив'язав тіло сина до каменя і викинув його в колодязь. Тоді чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.

Однак жінка пробачила катові вбивство сина і в 2008 році у в'язниці вийшла за нього заміж. У 2016 році чоловік звільнився з місць позбавлення волі, скориставшись так званим "законом Савченко", пише ТСН.

Дружина на той час жила зі своїм новим коханим. Однак вона впустила чоловіка в свій будинок в селі Мала Лука тодішнього Гусятинського району. 30 листопада 2016 року жінка прийшла до чоловіка, щоб допомогти по господарству. Тоді він, приревнував її до нового коханого і жорстоко вбив дружину. Труп чоловік розчленував і склав у сумки. Він викинув частини тіла в річку Збруч. Водолази кілька днів шукали останки покійної.

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Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізав свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

У Луцьку Волинської області сталося жорстоке подвійне вбивство. 62-річний Василь Пилип'юк убив доньку та колишню дружину. Тіло дівчини знайшли в коридорі. Ймовірно, вона намагалася втекти. Її мати в момент нападу спала.

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