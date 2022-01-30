Під Харковом 18-річна мати задушила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам

Під Харковом 18-річна мати вбила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам / колаж ua.depositphotos.com

Моторошна історія сталася в Харківській області - там 18-річна мати вбила новонароджену доньку за два дні після пологів, які пройшли в домашніх умовах. Після злочину мешканка села Безруки Дергачівської громади сказала чоловікові, що віддала дитину соціальним службам.

У пресслужбі поліції Харківської області розповіли, що народила жінка 23 січня. Було встановлено, що пологи приймав 25-річний чоловік. Новонароджена стала другою дитиною у сімейної пари - першому ще немає двох років.

"Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховала. Чоловікові повідомила, що віддала маля соціальним службам", - розповіли в поліції.

Страшну знахідку в пакеті виявила свекруха жінки на території її домоволодіння, після чого викликала правоохоронців.

18-річній матері повідомили про підозру за п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув'язнення.

Реклама

Мотиви вчинку жінки з'ясовуються. Також вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Додамо, що помічник начальника Національної поліції Харківської області В'ячеслав Марков опублікував на своїй сторінці в Facebook відео з визнанням жінки у вбивстві власної дитини.

На кадрах жінка розповідала, як скоїла злочин - своїми руками задушила дитину, а тіло потім викинула в яму з нечистотами з туалету у дворі.

"Я закрила їй рот і ніс... Вона не плакала... Вона моментально затихла і все", - сказала затримана.

Правоохоронець також звернув увагу на те, що люди, які з певних причин вирішили, що їхня дитина їм не потрібна, можуть анонімно залишити малюка у "Вікні життя", за що не передбачається кримінальної відповідальності, якщо на дитині немає жодних тілесних травм.

"Головне, не можна залишати дитину в небезпеці, необхідно передати дитину в руки інших людей, які можуть оперативно передати дитину в медичний заклад для забезпечення належного догляду за нею! Немає нічого ціннішого, ніж дитяче життя", - зазначив правоохоронець.

Нагадаємо, раніше в Харкові 36-річна мати вбила малюка і стрибнула у вікно з 4 поверху. Жінка задушила свого сина. Сусіди відгукуються про сім'ю позитивно і кажуть, що вона була зразковою.

Читайте також: