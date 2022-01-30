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Під Харковом 18-річна мати задушила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам

30 січня 2022, 09:48

Страшну знахідку в пакеті виявила свекруха жінки на території її домоволодіння, після чого викликала правоохоронців.

смерть дитини
Під Харковом 18-річна мати вбила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам / колаж ua.depositphotos.com

Моторошна історія сталася в Харківській області - там 18-річна мати вбила новонароджену доньку за два дні після пологів, які пройшли в домашніх умовах. Після злочину мешканка села Безруки Дергачівської громади сказала чоловікові, що віддала дитину соціальним службам.

У пресслужбі поліції Харківської області розповіли, що народила жінка 23 січня. Було встановлено, що пологи приймав 25-річний чоловік. Новонароджена стала другою дитиною у сімейної пари - першому ще немає двох років.

"Протягом вагітності жінка не перебувала на медичному обліку. 25 січня жінка вбила доньку. Тіло сховала. Чоловікові повідомила, що віддала маля соціальним службам", - розповіли в поліції.

Страшну знахідку в пакеті виявила свекруха жінки на території її домоволодіння, після чого викликала правоохоронців.

18-річній матері повідомили про підозру за п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Максимальне покарання згідно санкції статті передбачає від 10 до 15 років тюремного ув'язнення.

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Мотиви вчинку жінки з'ясовуються. Також вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Додамо, що помічник начальника Національної поліції Харківської області В'ячеслав Марков опублікував на своїй сторінці в Facebook відео з визнанням жінки у вбивстві власної дитини.

На кадрах жінка розповідала, як скоїла злочин - своїми руками задушила дитину, а тіло потім викинула в яму з нечистотами з туалету у дворі.

"Я закрила їй рот і ніс... Вона не плакала... Вона моментально затихла і все", - сказала затримана.

Правоохоронець також звернув увагу на те, що люди, які з певних причин вирішили, що їхня дитина їм не потрібна, можуть анонімно залишити малюка у "Вікні життя", за що не передбачається кримінальної відповідальності, якщо на дитині немає жодних тілесних травм.

"Головне, не можна залишати дитину в небезпеці, необхідно передати дитину в руки інших людей, які можуть оперативно передати дитину в медичний заклад для забезпечення належного догляду за нею! Немає нічого ціннішого, ніж дитяче життя", - зазначив правоохоронець.

Нагадаємо, раніше в Харкові 36-річна мати вбила малюка і стрибнула у вікно з 4 поверху. Жінка задушила свого сина. Сусіди відгукуються про сім'ю позитивно і кажуть, що вона була зразковою.

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