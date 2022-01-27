"Вирішив, що він герой гри": жорстокості нацгвардійця, який убив товаришів в Дніпрі, знайшли пояснення

/ Facebook/UA.National.Police, скріншот з відео

Психолог з Харкова Олена Калініченко прокоментувала поведінку Артемія Рябчука, коли він розповідав про те, як вбивав колег по службі.

За словами психолога, фраза "він примудрився втекти" супроводжується нервовою усмішкою. Це показує, що солдат ще не усвідомив своїх дій і сприймає все як комп'ютерну гру, в якій відчуває себе головним героєм, пише "ТСН".

"Суб'єкт вирішив, що є героєм гри і повинен перейти на новий рівень. Діяв свідомо, встановлюючи логічні зв'язки - "Я вбив її, щоб вона не повідомила", - розповіла психолог.

На думку експерта, Артемій розглядав усіх як перешкоду на шляху до своєї мети - втечі. Наприклад, жінку водія, яка погодилася підвезти його, він розглянув як помічницю на новому рівні гри, тому і залишив її живою.

Експерт вважає, що поки хлопець ще не усвідомив своїх дій.

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Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: лікарі рятують поранених

Зараз в лікарні ім. Мечникова четверо поранених. Операції тільки закінчилися. Вони тривали з 7 ранку.

Найважчий пацієнт - Ігор. Хлопець отримав кілька важких поранень. У нього контузія печінки, літр крові в черевній порожнині. Зараз він у реанімації.

22-річний Владислав поступив з переломом лівого стегна. Хлопця врятувало диво, бо куля зупинилася біля стегнової артерії, не зачепивши її.

Третій пацієнт-19-річний Денис отримав поранення середньої тяжкості.

Також з важкими пораненнями в лікарню поступила дівчина Жанна. Вона втратила багато крові і знаходиться у вкрай важкому стані. Медики роблять все можливе, щоб врятувати їй життя. Ще один поранений знаходиться в лікарні №16.

Призовник строкової служби розстріляв своїх товаришів по службі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.