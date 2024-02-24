Заслуга не лише ЗСУ: Зеленський заінтригував заявою щодо знищення А-50

Україна не застосовує зброю партнерів за межами своєї території, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський прокоментував знищення А-50 РФ / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, mil.ru

Президент України Володимир Зеленський прокоментував знищення 23 лютого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

Це, а також знищення інших ворожих літаків - ні що інше, як результат роботи союзу України та її партнерів, заявив він на прес-конференції з європейськими лідерами в Києві в суботу.

"Що стосується А-50 і інших літаків наших ворогів - це результат в будь-якому випадку нашого союзу, союзу України і партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а за деякими напрямками неможливо обороняти свою державу", - підкреслив президент.

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"Ми за це вдячні, безумовно, нашим військовим, нашому народу і нашим всім партнерам", - додав він.

Глава держави також підкреслив:"Україна не має можливості і не має права, і ніколи цього не буде, щоб Україна застосовувала зброю партнерів на інших територіях, крім української тимчасово окупованої території".

Що відомо про літак А-50 А-50 - радянський та російський літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління. Створений на базі військово-транспортного літака Іл-76 на заміну застарілому на той момент літаку Ту-126. Разом з радіотехнічним комплексом "Джміль", встановленим на ньому, утворює авіаційний комплекс радіолокаційного дозору і наведення А-50. А-50 може застосовуватися: для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей;

для оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну і надводну обстановку;

для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні таморські цілі;

може служити повітряним командним пунктом. А-50 допомагає російським окупантам визначати розташування українських об'єктів, наприклад систем ППО, авіації та наводити удари по них. На озброєнні РФ є всього 3 одиниці А-50 і 6 одиниць А-50У. Вартість кожного – $330 млн.

Ліквідація російського літака А-50У

Увечері 23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. Ліквідацію А-50 офіційно підтвердив командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Вони відстежували місцезнаходження російських бортів.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнили, що літак дальнього радіолокаційного виявлення ВКС РФ А-50у був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста Приморсько-Ахтарськ на Азовському морі.

У ГУР також опублікували перехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35, який підтверджує збиття російського літака А-50у.

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