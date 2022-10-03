Захисники України збили російський вертоліт Ка-52 на Запоріжжі

Російський Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з переносного зенітного ракетного комплексу. Близько $16 млн перетворилися на купу металу.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор.
Як повідомляється в Telegram-каналі СБУ, тактична група спецназівців перебувала на передових позиціях, контролюючи район імовірного проходу ворожої авіації.
Після появи в зоні ураження трьох гелікоптерів один з російських Ка-52 здійснив "жорстку посадку" в результаті пострілу з переносного зенітного ракетного комплексу.
Вертоліт Ка-52 "Алігатор" - що про нього відомо
Бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52-близько $16 млн. Згідно з інформацією з відкритих джерел, країна-агресорка виробила близько 170 одиниць Ка-52.
Як повідомляв Главред, 2 жовтня ударний вертоліт Ка-52 був збитий силами протиповітряної оборони України в Бериславському районі.
Крім того, в районі Лимана Донецької області бійці Збройних сил України збили російський бомбардувальник Су-34. Його реєстраційний номер RF 81852.
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