ЗСУ знищили новітній літак Су-34 "елітної" авіадивізії РФ

За даними пропагандистів РФ, 21-а авіадивізія стала найпотужнішим авіасполученням, розгорнутим в РФ.
У районі Лиману Донецької області бійці Збройних сил України збили російський бомбардувальник Су-34.
Його реєстраційний номер RF 81852, бортовий 09 червоний. Фото уламків військової машини РФ опублікував у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Він уточнив, що літак входив до складу 2-го змішаного авіаполку 21-ї авіадивізії, який розташований на аеродромі Шагол в Челябінській області.
Зазначимо, що в росЗМІ раніше публікувалися дані про те, що Су-34 з номером RF 81852 брав участь у показових заходах - дозаправці в повітрі. Як писали в РФ, Су-34 були новими літаками на авіабазі Шагол.
Крім того, як писали російські пропагандисти, 21-а авіадивізія стала найпотужнішим авіасполученням, розгорнутим в РФ.
Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.
Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.
Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".
Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.
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