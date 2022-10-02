ЗСУ знищили новітній літак Су-34 "елітної" авіадивізії РФ

ЗСУ знищили російський Су-34 / 74.ru

У районі Лиману Донецької області бійці Збройних сил України збили російський бомбардувальник Су-34.

Його реєстраційний номер RF 81852, бортовий 09 червоний. Фото уламків військової машини РФ опублікував у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Він уточнив, що літак входив до складу 2-го змішаного авіаполку 21-ї авіадивізії, який розташований на аеродромі Шагол в Челябінській області.

Зазначимо, що в росЗМІ раніше публікувалися дані про те, що Су-34 з номером RF 81852 брав участь у показових заходах - дозаправці в повітрі. Як писали в РФ, Су-34 були новими літаками на авіабазі Шагол.

Крім того, як писали російські пропагандисти, 21-а авіадивізія стала найпотужнішим авіасполученням, розгорнутим в РФ.

Нагадаємо, на східному напрямку бійцями Збройних сил України був знищений черговий вертоліт окупантів Ка-52.

Українські захисники також збили безпілотник РФ. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Раніше підрозділами протиповітряної оборони був збитий ворожий вертоліт Ка-52, крилата ракета і БпЛА типу "Орлан-10".

Збройні Сили України знищили два ворожих вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

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