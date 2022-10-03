ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів / Колаж фото Генштаб ЗСУ

На Запоріжжі українські військові потужно вдарили по позиціях окупантів. Вони вгатили по місцях скупчення російської військової техніки та особового складу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Внаслідок обстрілу понад 250 ворожих бійців були поранені. Також у повітря злетіли 3 склади з боєприпасами.

"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, 3 склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, 1 зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Загалом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила мінімум 60 430 солдатів.

Нагадаємо, боєць Національної гвардії України точним пострілом збив російський Мі-8 під Запоріжжям. Він вистрілив з ПЗРК "Голка" під час того, як росіяни організували наліт на запорізький напрямок.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

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