ЗСУ підірвали російську техніку разом з окупантами на Запоріжжі: понад 250 солдатів РФ поранені

Українські захисники знищили понад 20 одиниць ворожої техніки та 3 склади з боєприпасами.
На Запоріжжі українські військові потужно вдарили по позиціях окупантів. Вони вгатили по місцях скупчення російської військової техніки та особового складу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Внаслідок обстрілу понад 250 ворожих бійців були поранені. Також у повітря злетіли 3 склади з боєприпасами.
"За уточненою інформацією, підтверджено ураження особового складу та військової техніки противника в Запорізькій області за попередні дні. Це - один район зосередження особового складу, 3 склади з боєприпасами, понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, 1 зенітний ракетний комплекс С-300. Загалом, понад 250 окупантів отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Загалом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 320 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила мінімум 60 430 солдатів.
Нагадаємо, боєць Національної гвардії України точним пострілом збив російський Мі-8 під Запоріжжям. Він вистрілив з ПЗРК "Голка" під час того, як росіяни організували наліт на запорізький напрямок.
Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.
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