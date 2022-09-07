ЗСУ в небі над Херсонщиною розтрощили російський вертоліт Ка-52 Алігатор за $16 мільйонів

Армія України продовжує трощити ворожі повітряні цілі.
Підрозділи сил оборони України завдали нищівного удару по повітряних цілях військ Росії у Херсонської області. Збили бойовий вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор. На східному фронті українські військові також "зняли" 2 ворожих безпілотника. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.
Як повідомили в Генштабі, у середу, 7 вересня, приблизно о 8:30 ранку в небі над Херсонською областю бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ збили сучасний ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор.
Ударний гелікоптер росіяни вважають своєю "гордістю". Вартість вертольота - близько 16 мільйонів доларів США.
Також підкреслюється, що на східному фронті сили ППО Повітряних сил знищили два ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області
Збройні сили України проводять контрнаступальні дії проти армії Росії у Херсонській області. Українські війська ведуть роботу над витісненням російських окупантів з тимчасово зайнятих ними позицій. Раніше ЗСУ звільнили населений пункт Високопілля, де вже встановлено державний прапор.
Речниця сил оборони України на півдні Наталія Гуменюк зазначила, що зусиллями армії України всі естакади у Херсонській області, якими користувалися війська РФ для забезпечення своїх сил, приведені в стан непридатності. Також ЗСУ знищили три російських переправи.
Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про визволенні армією України села Ольгине у Херсонській області. Населений пункт знаходиться на північ від звільненого Високопілля. За його словами, є й інші деокуповані пункти. Угруповання російських окупантів на правому березі Дніпра знаходиться в оперативному оточенні.
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