ЗСУ в небі над Херсонщиною розтрощили російський вертоліт Ка-52 Алігатор за $16 мільйонів

Війська України в небі над Херсонщиною знищили "гордість російської авіації" / wikipedia.org, ЗСУ

Підрозділи сил оборони України завдали нищівного удару по повітряних цілях військ Росії у Херсонської області. Збили бойовий вертоліт окупантів Ка-52 Алігатор. На східному фронті українські військові також "зняли" 2 ворожих безпілотника. Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

Як повідомили в Генштабі, у середу, 7 вересня, приблизно о 8:30 ранку в небі над Херсонською областю бійці зенітного ракетного підрозділу Повітряних сил ЗСУ збили сучасний ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 Алігатор.

Ударний гелікоптер росіяни вважають своєю "гордістю". Вартість вертольота - близько 16 мільйонів доларів США.

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Також підкреслюється, що на східному фронті сили ППО Повітряних сил знищили два ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії проти армії Росії у Херсонській області. Українські війська ведуть роботу над витісненням російських окупантів з тимчасово зайнятих ними позицій. Раніше ЗСУ звільнили населений пункт Високопілля, де вже встановлено державний прапор.

Речниця сил оборони України на півдні Наталія Гуменюк зазначила, що зусиллями армії України всі естакади у Херсонській області, якими користувалися війська РФ для забезпечення своїх сил, приведені в стан непридатності. Також ЗСУ знищили три російських переправи.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив про визволенні армією України села Ольгине у Херсонській області. Населений пункт знаходиться на північ від звільненого Високопілля. За його словами, є й інші деокуповані пункти. Угруповання російських окупантів на правому березі Дніпра знаходиться в оперативному оточенні.

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