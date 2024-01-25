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Захисники борються всередині м'ясорубки: Дикий про те, до чого призвів дефіцит боєприпасів

Єлизавета Бельмас
25 січня 2024, 19:00оновлено 25 січня, 19:56
Дефіцит озброєння в Україні - вікно можливостей для окупантів.
Захисники борються всередині м'ясорубки: Дикий про те, до чого призвів дефіцит боєприпасів
Дикий про те, до чого призвів дефіцит боєприпасів / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53ОМБ

Російські загарбники на максимум використовують "люфт", поки США зробили паузу в постачанні боєприпасів для Збройних сил України. Про те, чого окупанти можуть досягти за цей час, розповів колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у своїй колонці в NV.

За словами Дикого, "дякувати" за це можна "трампістам". Поки Конгрес не оновлює фінансування Києва, росіяни намагаються досягти на полі бою максимуму. Однак їхній максимум, як стверджує колишній командир, це річка Оскіл та Авдіївка. Тобто, Куп'янськ, Лиман і наступна лінія оборони на весну - це те, над чим вони працюють уже зараз.

При цьому Євген Дикий стверджує, що взяття Авдіївки - це, найімовірніше, більше політичне завдання, аніж військове, оскільки кількість їхніх людей, яка там уже полягла, - "неадекватна".

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"Як би ми не ставилися до російських генералів, вони не можуть не розуміти, що вона того не варта. Тобто там явно саме політична вказівка набагато вища, ніж вирішують генерали на фронті. Ось вони зараз б'ються об Авдіївку. Фактично там повторюється Бахмут 2.0, тільки ще в більш вигідних для нас умовах", - пояснив експерт.

До того ж, у всій цій ситуації на цьому напрямку фронту продовжує працювати "абсолютно жахлива м'ясорубка", всередині якої дуже складно борються наші захисники.

"Співвідношення втрат там приблизно один до десяти. Тому, з точки зору абсолютно негуманної арифметики війни, тримати Авдіївку для нас зараз вигідно", - сказав Дикий.

Також він розповів, що Коксохім в Авдіївці - це те ж саме, що Азовсталь у Маріуполі, і він є опорою для ЗСУ, тому що будувався за стандартами СРСР і проєктувався частково, як фортеця.

Там є і підземні поверхи, і потужні бетонні перекриття, а також споруди, які можуть витримати, зокрема, КАБи. Саме Коксохім допоміг ЗСУ закріпитися там.

Однак є й хороші новини, за минулий тиждень українським солдатам вдалося вибити росіян із позицій, які вони займали.

"ЗСУ не тільки оновили позиції, а й навпаки створили для них там загрозу, вони так і пишуть, що "ми тепер у вузькій горловині". Ну подивимося, чи вдасться цю "вузьку горловину" перерізати", - резюмував експерт.

Ситуація з боєприпасами в Україні

Нагадаємо, журналіст Фредерік Плейтген повідомив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що агентство НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) підписало контракт на суму 1,2 мільярда доларів США на купівлю 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів для України, однак терміни виконання контракту - 24-36 місяців.

У цей же момент, Росія вже встигла отримати мільйон боєприпасів від своїх союзників і Москва отримає ще 500 тисяч снарядів, китайський лідер Сі реалізує свій сценарій - він затверджує переговорну позицію зі Штатами щодо Тайваню.

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війна в Україні склад боєприпасів війна Росії та України
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