У ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті: у CNN розкрили ситуацію на фронті

Ворог збирається продовжувати наступ, однак, протистояти ЗСУ цьому не можуть, адже українським бійцям потрібні боєприпаси.

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У ЗСУ нестача зброї на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада

Журналіст Фредерік Плейтген повідомив, що українські військові відчувають гостру нестачу боєприпасів на фронті. Бійці зазначили, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Журналіст CNN, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута, зняв репортаж про те, що на лінії фронту в Україні закінчуються боєприпаси, а фінансування з боку США, як і раніше, загальмувало у Конгресі.

Один з українських військових сказав журналістові, що бійці не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання, допоки не отримають необхідні боєприпаси.

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За словами Плейтгена, на відвідані ним українські позиції біля гаубиці M109 біля Бахмута були видані тільки димові боєприпаси. Журналіст сказав, що він разом із українськими бійцями чекав на доставку боєприпасів, але коли їх привезли, виявилося, що це лише чотири димових боєприпаси.

Ситуація на фронті: свіжі новини

Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів, що ворог застосував нову тактику і перейшов в наступ. За словами Олега Калашнікова, росіяни застосували нову тактику для наступу на Бахмутському та Сіверському напрямках, а також активізували використання безпілотників.

Олександр Коваленко розкрив, чому ЗСУ вийшли з Крохмального. Логістика в цій локації давно вже була перерізана. Сам населений пункт Крохмальне майже повністю зруйнований, тому тримати позиції було важко.

У ЗСУ розкрили нову тактику масованого удару РФ по Україні. Під час ракетної атаки РФ 23 січня переважно застосовували ракети, що летять по балістичній траєкторії, проте не всі вони досягли своїх цілей, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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