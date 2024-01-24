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Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози

Юлія Закрепа
24 січня 2024, 15:59
Китайський лідер Сі Цзіньпін реалізує свій сценарій, адже хоче затвердити перемовну позицію зі Штатами щодо Тайваню.
Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози
Путін отримує поставки зброї від Китаю / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

В інтерв'ю Главреду полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що Росія вже встигла отримати мільйон боєприпасів від своїх союзників.

"Так, Лавров поїхав до Пекіна, а Шойгу - до Пхеньяна, і в результаті Росії протягом декількох місяців дали мільйон боєприпасів. Причому Москва отримає ще 500 тисяч снарядів. Це справа рук Китаю, адже зрозуміло, що Кім Чен Ин не ухвалює самостійних рішень і є маріонеткою Сі Цзіньпіна", - зазначив експерт.

Жданов пояснив, що китайський лідер Сі реалізує свій сценарій - він затверджує перемовну позицію зі Штатами щодо Тайваню.

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"Діє глава Китаю приблизно за такою схемою: я дам Росії стільки озброєнь, скільки їй треба, щоб вона виграла у цій війні, якщо ви мені не поступитеся Тайванем", - додав він.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Китай і війна Росії проти України: що відомо

Нагадаємо, що у Китаї після зустрічі Сі з Байденом зробили заяву щодо війни РФ проти України. Позиція офіційного Пекіна щодо воєн в Україні та Ізраїлі залишається "чіткою і послідовною", стверджує представниця китайського МЗС Мао Нін.

Китай може потай допомогти РФ побудувати підводний тунель до Криму. На зустрічі російських і китайських бізнесменів таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, для чого вже створено "консорціум".

ЗМІ дізналися про таємні обіцянки Путіна Сі Цзіньпіну. Лідер КНР Сі Цзіньпін ображений на Путіна, оскільки господар Кремля не попередив його про повномасштабне вторгнення в Україну.

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