На фронті загинули громадяни США: один з них мав українське коріння

На фронті загинули американці Люк Лучишин та Браян Янг / Скріншот відео NYT

На фронті у бою проти російських окупантів героїчно загинули громадяни США - Браян Янг та Люк Лучишин із позивним "Скайвокер". Про це заявив друг загиблого 31-річного Лучишина Корі Месімер з Міртл-Біч, повідомляє The New York Time.

Лучишин мав українське коріння, з України була його бабуся. Друг загиблого стверджує, що загиблий він відчував близькість до своєї спадщини і відповідальність за неї.

"Це було те, що йому потрібно було зробити, він дуже сильно переживав із цього приводу", – сказав Месімер.

Друг Лучишина стверджує, що військовим він став уже на фронті, до цього в нього не було такого досвіду. Він прибув в Україну у квітні і розповідав, що тут бракувало запасів, а позиції постійно обстрілювали окупанти з важкої артилерії.

Сім'я Браяна Янга не відповіла на дзвінки журналістів, тому про те, що спонукало його піти на фронт в Україну поки нічого не відомо.

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Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами в Україні загинув доброволець ЗСУ з Грузії - Кахабер Гоголь.

Раніше в боях за Сєвєродонецьк загинули четверо військовослужбовців Іноземного легіону оборони України - вони були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії.

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Також у боях за Україну в Донецькій області загинув ще один іноземний доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта.

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