На Київщині трагічно загинув підліток: у чому причина

У Київській області загинув підліток / фото ДСНС

Сьогодні, 26 липня, на Київщині пролунав потужний вибух, який забрав життя 16-річного юнака, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с.Королівка трапився вибух", - йдеться в повідомленні.

На місці трагедії рятувальникам вдалося оперативно з'ясувати, що вибух прлунав у дворі одного з приватних будинків. Підліток вирішив розібрати предмет, схожий на військову зброю. У результаті вибуху він загинув.

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У ДСНС нагадують, що в разі знаходження вибухонебезпечного предмета до нього не варто підходити, а тим більше чіпати. Найкраще - зателефонувати за номером 101.

У Київській області загинув підліток / фото ДСНС

У Київській області загинув підліток / фото ДСНС

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