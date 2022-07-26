На Київщині трагічно загинув підліток: у чому причина

На місці трагедії рятувальникам вдалося оперативно з'ясувати, що вибух пролунав у дворі одного з приватних будинків.
Сьогодні, 26 липня, на Київщині пролунав потужний вибух, який забрав життя 16-річного юнака, повідомляє пресслужба ДСНС України.
"26 липня о 16:09 до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району від працівників швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що в с.Королівка трапився вибух", - йдеться в повідомленні.
На місці трагедії рятувальникам вдалося оперативно з'ясувати, що вибух прлунав у дворі одного з приватних будинків. Підліток вирішив розібрати предмет, схожий на військову зброю. У результаті вибуху він загинув.
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У ДСНС нагадують, що в разі знаходження вибухонебезпечного предмета до нього не варто підходити, а тим більше чіпати. Найкраще - зателефонувати за номером 101.
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