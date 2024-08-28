Засідання Ради Україна-НАТО: союзники прийняли важливе рішення - Столтенберг

Міністр оборони України Рустем Умєров у ході зустрічі розповів про поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби України.

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Союзники підтвердили збільшення допомоги ЗСУ / колаж: Главред, фото: скірншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Країни Північноатлантичного альянсу збільшать військову допомогу Україні. Таке питання було обговорено під час засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба Альянсу.

Генсек нагадав, що Україна продовжує щодня знищувати російські ракети і це рятує життя мирних громадян. Але здатність українських захисників оборонятися вимагає збільшення постачання та підтримки.

"Після останніх російських ударів союзники сьогодні підтвердили, що вони збільшують свою військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати надавати Україні обладнання та боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення. Це є життєво важливим для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу", - наголосив Столтенберг. відео дня

При цьому в Альянсі уточнили, що сьогоднішнє засідання Ради Україна-НАТО відбулося на рівні послів. Міністр оборони України Рустем Умєров у ході зустрічі розповів про поточну ситуацію у сфері безпеки та пріоритетні потреби України.

Хто такий Єнс Столтенберг Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО. У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 серпня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Напередодні ЗМІ оприлюднили перелік озброєння та боєприпасів, які можуть передати ЗСУ.

Також повідомлялось, що уряд Німеччини планує скоротити військову допомогу Україні до 4 мільярдів євро із 8-ми у 2024 році.

В свою чергу, Іспанія оголосила про початок передачі Україні нової партії військової допомоги, до якої входять десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

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