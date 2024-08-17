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Німеччина може зупинити військову допомогу для України: в МЗС відреагували

Юрій Берендій
17 серпня 2024, 18:54
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В МЗС наголосили, що про точний розмір допомоги для України на наступний рік стане відомо після прийняття бюджету Німеччини, що заплановано на листопад.
Німеччина може зупинити військову допомогу для України: в МЗС відреагували
Німеччина планує обмежити допомогу Україні — у МЗС відреагували / Колаж Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Заяви про нібито припинення Німеччиною військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними. Рівень підтримки України на наступний рік стане відомим лише після затвердження бюджету, яке планується в листопаді. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі для Укрінформу.

"Повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Це така сама маніпуляція, як і попередні повідомлення про зменшення допомоги на наступний рік удвічі", - зазначив він.

Він пояснив, що в Німеччині зараз триває бюджетний процес, за яким Україна уважно стежить. Лише після його завершення в листопаді стане зрозуміло, який обсяг підтримки Україна отримає в наступному році.

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"Нині, як і минулоріч, уряд ФРН запланував у проєкті бюджету певну суму допомоги Україні. Вона аналогічна тій, яка була запланована минулого року на цьому етапі бюджетного процесу. Минулоріч ця сума зросла на парламентському етапі ухвалення бюджету восени", - нагадав Тихий.

Тихий також запевнив, що українська сторона продовжує активно співпрацювати з німецькими партнерами для збереження та посилення підтримки України.

"Підкреслюємо, що кожне євро, інвестоване в зміцнення обороноздатності нашої держави, — це внесок у безпеку всієї Європи на тлі російської агресії", - акцентував речник МЗС.

Він висловив подяку Німеччині, яка є лідером серед європейських країн за обсягами допомоги Україні, зазначивши, що ця допомога вже врятувала тисячі життів і залишається стратегічно важливою для захисту життя в майбутньому.

"Розраховуємо, що уряд ФРН знайде можливість додаткового фінансування потреб Сил оборони України і в цьому році", - зазначив Тихий.

Речник МЗС також висловив надію на швидку та небюрократичну реалізацію рішення лідерів Групи Семи про використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

"На нашу думку, ці кошти мають не замінити, а доповнити триваючу європейську та німецьку допомогу", - зауважив він.

На завершення Тихий підкреслив, що, як постійно наголошує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, військова допомога Україні — це інвестиція у безпеку кожного європейця, і її збільшення є гарантією миру в Європі на багато років вперед.

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Військова допомога для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, що опозиція розглядає як замороження фінансової, а отже, і військової допомоги Києву. Це пов'язано із заходами жорсткої економії, яких дотримується німецька канцелярія та міністерство фінансів. Міністр фінансів Крістіан Лінднер надіслав відповідне прохання міністру оборони Борису Пісторіусу 5 серпня, як повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

США незабаром передадуть Україні нові пакети допомоги, повідомив представник адміністрації Байдена Джон Кірбі, цитує The Guardian. Що саме буде включено в наступний транш, поки не розголошується.

Білий дім розглядає можливість відправки Україні ракет великої дальності JASSM з радіусом дії до 400 км, призначених для ударів "повітря-земля" з винищувачів F-16. Як пише Politico, це ще більше підсилить бойову міць авіації ЗСУ, особливо на тлі Курської операції.

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