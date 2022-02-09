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Зарплата в 20 тисяч гривень або трикімнатна квартира: на Кіровоградщині шукають лікарів

9 лютого 2022, 19:11

У Знам'янській лікарні шукають невропатолога, терапевта, дитячого анестезіолога і рентгенолога.

Знам'янка
У Знам'янці готові надати трикімнатну квартиру лікарю, який першим приїде в місто, щоб працювати в лікарні / Скріншот ТСН

У містечку Знам'янка Кіровоградської області, в якому проживає 30 тисяч осіб, не можуть знайти лікаря для роботи в місцевій лікарні. Шукають невропатолога, терапевта, дитячого анестезіолога і рентгенолога. Зарплату обіцяють у 20 тисяч гривень, однак охочих працювати мало. Готові виділити трикімнатну квартиру фахівцеві, який першим вирішить переїхати до міста і працювати в місцевому закладі охорони здоров'я. Втім, власником нерухомості він зможе стати тільки після того, як пропрацює в лікарні 10 років.

Як розповіли в сюжеті ТСН 19:30 за 8 лютого, в лікарні Знам'янки працюють лікарі в солідному віці. Молодих фахівців шукають, але в більшості випадків вони не готові їхати працювати до невеликих міст.

Готові платити лікарям 20 тисяч гривень, але охочих все одно мало

У місті Знам'янка проживає 30 тисяч жителів. Його називають залізничним містом через великий залізничний вузол. Місцеві жителі кажуть, що Знам'янка відома своєю лікарнею. Раніше їх було дві, але пізніше їх об'єднали в один медичний заклад.

Лікарі, які там працюють, вже солідного віку. Завідуюча відділенням кардіології Валентина Володимирівна працює тут вже 34 роки. Вона приїхала до міста ще інтерном, з часом стала терапевтом.

Василь Йосипович - найдосвідченіший терапевт у Знам'янській лікарні. Йому 80 років, він працює в медзакладі з 1997 року. Приїхав до містечка із Закарпаття після того, як закінчив навчання в аспірантурі. Тоді для лікарів побудовали будинок на 30 квартир, ключі від однієї з них віддали лікарю. На пенсію він не збирається і не скаржиться – очікує, що в лікарні з'являться молоді фахівці.

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У лікарні очікують на невропатолога, терапевта, дитячого анестезіолога і рентгенолога. Зарплата - 20 тисяч гривень. Втім, охочих все одно замало. Саме тому вигадали вирішити питання за допомогою житла.

читайте такожЛікарям і вчителям відтепер платять трохи більше 11 800 грн: як змінилися зарплати в Україні"Ми "купуємо" таким чином лікарів квартирою, житлом. Міська влада заявляла про підйомні від 50 тисяч. Таким чином, ми хочемо привернути до себе лікарів", - каже керівник Знам'янської лікарні Руслан Пушкаренко.

Квартира в центрі міста, отримати її у власність можна за 10 років

Міська влада вирішила виділити квартиру в п'ятиповерховому будинку, який знаходиться в центрі міста, навпроти міської ради Знам'янки. До лікарні 5 хвилин пішки.

Квартира на першому поверсі, в ній три кімнати. Загальна площа - 56 квадратних метрів. Є окремий вхід. Стіни пофарбовані, натяжні стелі, плитка і лінолеум. Також є і декілька комірців. Опалення поки що підключити не встигли.

Житло можуть надати лікарю, який першим буде готовий переїхати до Знам'янки. Право власності на квартиру передадуть після того, як фахівець пропрацює в лікарні 10 років.

Майбутні лікарі не хочуть їхати до провінції і бажають жити в столиці

Журналісти не знайшли в Національному університеті Богомольця охочих поїхати працювати лікарем у Знам'янку, причому навіть з перспективою вирішення житлового питання. Студенти кажуть, що для них важливіше жити в столиці або будь-якому іншому мегаполісі, ніж відправлятися до провінції, отримавши матеріальний добробут.читайте такожЛікарям повинні платити до 20 тисяч, а їх переводять на півставки: у МОЗ відповіли на скандал

До інтернатури медичних ВУЗів України щорічно вступають до 10 тисяч випускників. Ще до 2016 року всі, хто навчався на бюджеті, повинні були відпрацювати декілька років за державним напрямком. Однак відтепер, як кажуть у МОЗ, вплинути на них жодним чином не можуть. І наразі місцева влада зіткнулася з проблемою пошуку лікарів.

"Міністерство охорони здоров'я зобов'язати нікого не може - йди працюй у конкретне село або місто, але умови децентралізації дають великі можливості громадам, щоб залучити до себе молоді лікарські кадри", - підкреслила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичан.

Зарплата лікарів в Україні

Кабмін 12 січня видав постановау, на базі якої держава підвищує рівень зарплати лікарям і медперсоналу. Мінімальний оклад лікаря, який працює в державному або комунальному медзакладі, повинен становити 20 тисяч гривень.

Заробітна плата середнього медичного персоналу, згідно з приписом держави, повинна бути мінімум 13 тисяч гривень.

Лікарі первинної ланки, серед яких терапевти, педіатри та сімейні лікарі, зможуть отримувати високі зарплати тільки за умови, якщо з ними підписали декларації 70% пацієнтів від необхідної квоти, що становить 1800 осіб.

Якщо лікар працює неповний робочий день, то його зарплата розраховується виходячи з відпрацьованого часу.

Проте, медичні працівники стали повідомляти, що після появи постанови уряду їх почали переводити на 0,75 або на половину ставки. Також вони розповіли про скорочення штатних одиниць.

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