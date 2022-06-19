В Україні заборонили музику з Росії та книги з Білорусі та захоплених територій

В Україні відтепер не можна поширювати музику і книги країни-агресора / Колаж Reuters, відкриті джерела, УНІАН

Верховна Рада проголосувала за заборону на використання російської музики в медіа та публічному просторі України. Парламентарії також заборонили ввозити і поширювати книги та видавничу продукцію з Росії, тимчасово окупованих агресором українських територій та Білорусі. Ініціативи підтримали понад 300 народних обранців. Про це заявив народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк.

У своєму Telegram-каналі він повідомив про те, що український парламент у неділю, 19 червня, підтримав два законопроекти – №7273-д, що передбачає заборону російського музичного продукту в медіа та публічному просторі і документ №7459, на базі якого забороняється ввезення в Україну книг та іншої видавничої продукції з Росії та Білорусі.

читайте такожНа московському радіо колом грали гімн України та заборонені пісні "Ногу звело"За документ № 7273-д проголосувало 303 депутати. Законопроект № 7459 підтримали 306 парламентаріїв.

Війна Росії проти України

Російська Федерація рано вранці, 24 лютого, напала на Україну. Військовому вторгненню передував виступ президента Росії Володимира Путіна, який оголосив про початок на території України, мовляв, "спеціальної військової операції".

Російські війська вторглися на територію української держави зі своєї країни, окупованого Криму та Білорусі.

Почалися ракетні удари і авіаційні бомбардування. Війна триває. Сили оборони України відбивають атаки окупаційних військ Росії.

Президент України Володимир Зеленський 17 червня офіційно звернувся до Кабміну з проханням ухвалити рішення щодо впровадження візового режиму для громадян Росії. Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що уряд доручення виконав. Візовий режим для російських громадян діятиме з 1 липня 2022 року.

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