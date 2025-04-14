Репери з РФ знову в топі: російські треки очолили чарт Spotify в Україні

Російські артисти заробляють на українцях, які слухають їхню музику.

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Російські треки очолили чарт Spotify в Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з youtube

Коротко:

Російські пісні продовжують набирати популярність в Україні

Хто посів перші місця в чарті Spotify

Поки росіяни обстрілюють українські міста і мирних громадян, у музичних чартах на стрімінгових сервісах продовжують набирати популярність російські пісні. Завдяки частим прослуховуванням українців вони стають лідерами рейтингів. Цього разу перше місце на платформі Spotify у "Топ-50 Україна" перше місце посіла пісня "Fake ID" російських реперів Kizaru та Icegergert.

Друге і третє місце серед найпопулярніших пісень в Україні на Spotify дісталися росіянину madk1d. Тобто, зараз одразу три російські пісні очолюють український чарт на платформі.

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Скріншот Spotify

До речі, лише кілька днів тому в топі також були росіяни. Йдеться про трек "Homay" гурту Ay Yola, який публічно підтримує війну та допомагає окупантам. Українській артистці Анні Трінчер вдалося витіснити артистів із країни-агресора з першого місця. Пізніше її пісня "Зірочка палай" стала найпопулярнішою в Україні та посіла перше місце. Щоправда, українці лідирували недовго. Уже зараз на перших місцях і в Spotify, і в Apple Music "Fake ID".

Kizaru (справжнє ім'я Олег Нечипоренко) - російський репер, відомий кримінальним минулим. Він був засуджений у Росії за торгівлю наркотиками. Після втечі до Іспанії артиста знову позбавили волі за збут заборонених речовин. У РФ він перебуває у федеральному розшуку. Репер не висловив чіткої позиції щодо війни. У 2022 році він написав "#НетВойне" в соцмережах, але потім видалив пост.

Icegergert (справжнє ім'я Георгій Гергерт) - молодий артист, який співає про вуличне насильство, безкарність і нехтування законом у своїх треках. Він став популярним у 2023 році після того, як деякі його пісні завірусилися в соцмережах.

У Madk1d (справжнє ім'я Марк Сєрков) 2025 року вийшов альбом під назвою sexyswag, а 2024-го темою для обговорення в російських Telegram-каналах став його трек "давно", присвячений війні РФ проти України.

Зазначимо, що прослуховування пісень на стримінгових сервісах монетизується. Тобто, російські артисти заробляють на українцях, які слухають їхню музику. Таким чином вони фінансово підтримують артистів країни-агресора і навіть російських окупантів.

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Раніше Главред писав про те, що в Україні електронна петиція до Кабінету Міністрів щодо блокування російськомовної музики на стримінгових сервісах, таких як Apple Music і Spotify, набрала необхідні 25 тисяч підписів. Це означає, що уряд зобов'язаний розглянути це питання протягом трьох місяців.

А також зрадниця України Ані Лорак знайшла собі нового фаворита і записала з ним нову пісню. Також співачка запевняє, що їхня нова композиція зможе допомагати людям.

У терористичній Росії подякували українцям за те, що вони слухають пісню одного з російських гуртів AY Yola "Homay".

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