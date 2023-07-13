У Києві категорично заборонили вмикати російську музику у публічних місцях

Поки невідомо як Київрада буде слідкувати за дотриманням нового обмеження.

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У Києві заборонили слухати російську музику у громадських місцях / колаж: Главред, фото: УНІАН

Київська міська рада за результатами голосування наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території столиці України.

"Необхідно остаточно раз і на завжди обмежити російськомовний культурний продукт на території столиці України. Фактично передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Російська - мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці", - зазначив депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук, передає Київська міськрада.

Він уточнив, що мова йде про: книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги.

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Таке рішення підтримав 71 депутат.

Київрада не повідомила, яким чином слідкуватимуть за дотриманням нового обмеження та яке покарання передбачене за порушення рішення.

Нагадаємо, що Огнєвіч вилаяла українців, які слухають російську музику. Співачка Злата Огневич дуже гнівно звернулася до українців, які підтримують російських артистів і слухають їх пісні.

Заступник воєнкома танцював під російську попсу і поплатився. Відзначимо, що на кадрах зафіксовано, як Руснак танцював на 8 березня під пісню "Алкоголічка" російського артиста Олександра Ревви.

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