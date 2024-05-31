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"Деякі країни не накладали обмежень": в НАТО зробили заяву щодо ударів по Росії

Юрій Берендій
31 травня 2024, 12:39
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Генсек НАТО наголосив, що папо України на самооборону включає можливість атакувати військові цілі на території РФ з використанням наявного озброєння.
'Деякі країни не накладали обмежень': в НАТО зробили заяву щодо ударів по Росії
Кілька країн НАТО ніколи не накладали жодних обмежень для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Кілька країн-члені НАТО ніколи не забороняли Україні використовувати надане ними озброєння для ударів військових цілях на території Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

Він наголосив, що країни-члени НАТО очікують, що Україна буде застосовувати західне озброєння з лотриманням гуманітарного права.

"Кілька союзників ніколи не накладали жодних обмежень на використання, поставленої ними зброї. І знову ж таки, це питання дотримання міжнародного права. Права України на самооборону. Росія напала, Україна має захищатися. Це також включає можливість атакувати законні військові цілі в Росії", – заявив Столтенберг перед зустріччю очільників МЗС країн-членів Альянсу.

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Генсек НАТО підкреслив, що РФ наносить удари по Україні зі своєї території, що очевидно. Це, за словами Столтенберга, значно ускладнює захист українців, у випадку, якщо вони не можуть використовувати наявну зброю для відбиття ворожих атак.

Столтенберг додав, що багато країн уже уточнили свою позицію і прийшли до висновку, що Україна може використовувати отриману зброю для самооборони, включаючи удари по військових цілях на території Російської Федерації.

"Ми очікуємо, що це здійснюватиметься відповідно до міжнародного права та відповідальним шляхом", - наголосив керівник НАТО.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари по Росії західним озброєнням - реакція країн НАТО

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, уряд Данії оголосив, що українські війська зможуть використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по території країни-агресора Росії. Це підтвердив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ. Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зазначив, що його країна не буде забороняти Україні завдавати удари по військових цілях на території Росії чеською зброєю та боєприпасами.

Два високопосадовці з адміністрації президента США Джо Байдена надали Україні дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Проте остаточне рішення щодо цього питання ще не прийнято у Вашингтоні.

За інформацією американських ЗМІ, адміністрація Джо Байдена надала Україні обмежений дозвіл на удари по цілях на території РФ. Однак невідомо, на яку територію цей дозвіл поширюється в Бєлгородській області і чи стосується він Курської та Брянської областей. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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