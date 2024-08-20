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Захід поставили перед фактом: що буде із дозволом для України на удари по РФ

Анна Косик
20 серпня 2024, 05:03
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Дозвіл на використання західного далекобійного озброєння на території Росії для України є необхідністю, однак партнери не поспішають давати "зелене світло".
G7, ракета
Рішення Заходу щодо дозволу на удари по РФ затягується не спроста / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, Офіс президента України

Попри запит України до низки партнерів щодо дозволу на удари по території країни-агресора Росії західним озброєнням, рішення все ще не прийнято. Наразі тривають переговори із західними країнами, однак, коли Україна зможе розраховувати на таке погодження, сказати складно.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, заяви про підтримку розміщення зброї на території Росії було зроблено не добровільно.

"Це просто констатація факту, що Україна використовує західне озброєння у такій операції. А куди подітися, адже наказ відкликати українські війська з території Росії був би поразкою Заходу. А ось використання далекобійної зброї – це попередня умова", - стверджує він.

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Порушувати умови, на яких партнери надають озброєння Україна не може. Адже якщо це зробити, західні країни більше не постачатимуть українським військовим таку техніку, як F-16, ракети та інше.

"З погляду здорового глузду ця позиція ніяк не виправдана. Дуже часто її порівнюють із боєм двох боксерів, один із яких б'ється двома руками, а у другого одна рука пов'язана зі спиною. Можна навести й інші асоціації, але це свідчить, що сторони конфлікту ставлять у нерівні умови. Коли одна країна може завдавати ударів по всій території, а інша – на дальність не більше ніж оперативна побудова військ Росії", - додав Сунгуровський.

Він наголосив на тому, що партнери у Великій Британії нещодавно підтвердили відмову від використання їх далекобійної зброї на території агресора РФ. Це, за словами директора військових програм, ще раз говорить про те, що розширення аспектів питань, що розглядаються в рамках коаліції Рамштайн, стоїть "в повний ріст".

Сунгуровський вважає, що зараз, скоріш за все, більшість чекає на результати президентський виборів у США. Адже загроза втрати Штатів передової ролі, якщо переможе Трамп, реалізації ізоляційної політики і відмови від підтримки партнерів зараз досить висока.

Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Обговорення дозволу для України на удари по території РФ

Нещодавно США надали Україні дозвіл бити західним озброєнням по прикордонних територіях, однак питання щодо ударів безпосередньо по країні-агресору Росії все ще залишається відкритим.

Раніше стало відомо, що Україна робить все можливе, щоб добитися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії не дав Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для нанесення ударів по Курській області. Незважаючи на зусилля президента Володимира Зеленського зняти обмеження на використання цих боєприпасів, позиція Лондона залишається незмінною.

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