'Реалістичний мирний план': Зеленський провів переговори із Трампом - що вирішили

Республіканець Борис Пінкус зазначив, що Трамп в розмові із Зеленським спростував твердження про те, що території України можуть стати предметом торгу.

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Трамп під час розмови із Зеленським заявив 2 важливі речі / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, під час якої вони обговорили ситуацію в Україні та важливість врегулювання конфлікту з Росією. Представник Республіканської партії Борис Пінкус в коментарі 24 каналу зазначив, що бесіда пройшла успішно, і висловив думку, що Трамп прагне справедливого миру в Україні.

За словами Пінкуса, Трамп під час розмови з Зеленським зробив два важливих зауваження. По-перше, він спростував твердження, що в разі обрання президентом, готовий пожертвувати українськими територіями для досягнення миру з Росією. По-друге, він наголосив, що Республіканська партія під час переговорів із Росією повинна буде визнати жертви українців, які боролися за незалежність.

"Це має стати основою угоди (з Росією – ред.). Я повернусь до мирного плану Майка Помпео. Це чудовий та реалістичний план,– сказав член Республіканської партії. відео дня

Крім того, Пінкус зазначив, що Майк Помпео, який є радником Трампа, в разі перемоги на виборах буде активно займатися реалізацією плану щодо врегулювання війни Росії проти України.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори в США - що відомо про переговори Зеленського і Трампа

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, республіканець Дональд Трамп запевнив, що не підтримуватиме Володимира Путіна у війні Росії проти України, назвавши такі заяви фейковими. Він особисто пообіцяв Володимиру Зеленському домагатися справедливого миру. Журналіст Метью Камінські у статті для Politico зазначив, що Зеленський став першим іноземним лідером, який зателефонував Трампу після його офіційного висунення кандидатом на посаду президента США.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак висловив думку, що можливий прихід Дональда Трампа до влади в США не становить загрози для підтримки України. Він підкреслив, що телефонна розмова між Трампом і Зеленським підтвердила "хороші відносини" та повагу американського політика до України та її керівництва.

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс обійшла Дональда Трампа за рівнем підтримки, випередивши його на 1%. Згідно з опитуванням CBS News, 50% виборців підтримують Гарріс, тоді як Трампа – 49%.

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