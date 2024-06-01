'Заморожений конфлікт - це повільна окупація': Зеленський назвав наслідки паузи у війні

Заморожений конфлікт є повільною війною або повільною окупацією. Він в будь-який момент може вибухнути з новою силою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.
"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - сказав президент.
За його словами, росіяни мають більше техніки, але стикаються з нестачею досвідчених військових, артилерійських снарядів і ракет.
"Ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію. І таких умов буде багато", - наголосив Зеленський.
Президент також нагадав, що навіть за відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року, там все одно гинули люди від російських обстрілів.
Заяви РФ про мирні переговори - новини за темою
Як повідомляв Главред, Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.
Водночас Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації" та заявив, що Зеленський нелегітимний президент. Згодом Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.
Путін не має наміру припиняти війну проти України й навпаки спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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