'Заморожений конфлікт - це повільна окупація': Зеленський назвав наслідки паузи у війні

Пауза у війні піде на користь Росії, окупанти посилять свої позиції і з новою силою продовжать війну, заявив Зеленський.

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Росія використовує "паузу" у війні, щоб наростити сили / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот з відео

Заморожений конфлікт є повільною війною або повільною окупацією. Він в будь-який момент може вибухнути з новою силою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian.

"І настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито", - сказав президент.

За його словами, росіяни мають більше техніки, але стикаються з нестачею досвідчених військових, артилерійських снарядів і ракет.

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"Ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормандських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі, забути про євроінтеграцію. І таких умов буде багато", - наголосив Зеленський.

Президент також нагадав, що навіть за відсутності активної фази війни на Донбасі до 2022 року, там все одно гинули люди від російських обстрілів.

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Як повідомляв Главред, Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Водночас Путін "наїхав" на Зеленського і заклянчив переговори. Він сказав, що Москва готова до переговорів "тільки виходячи з сьогоднішніх реалій у зоні спецоперації" та заявив, що Зеленський нелегітимний президент. Згодом Зеленський прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність Кремля до переговорів з Україною.

Путін не має наміру припиняти війну проти України й навпаки спостерігається активізація дій російських окупантів, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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