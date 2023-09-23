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"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війни

Альона Вороніна
23 вересня 2023, 03:40
Зараз у Заходу вичерпуються короткі військові ресурси, але посилення виробництва приведе до того, що західні країни зможуть давати Україні більше зброї.
Украинские военные, Юрий Богданов
Заморожування війни неможливе, Україна має дотерпіти до перемоги, зазначає Богданов/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, скрін

Вичерпування ресурсів сторін не призведе до заморожування війни в Україні. Захід, від якого Україна отримує військову допомогу для боротьби з країною-агресоркою Росією, вичерпує короткі ресурси. Але приблизно через пів року західні країни налагодять військову промисловість так, що зможуть дати нам більше допомоги.

У той же час Росії немає на кого розраховувати. Таку думку висловив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

"Ні, такого (заморожування війни – ред.) не буде з однієї причини – саме Захід вичерпує короткі ресурси, але західна військова промисловість набирає обертів. У нас в найближчі півроку буде таке плато, коли нам не зможуть давати радикально більше, ніж давали до цього, а потім західна військова промисловість дуже додасть", – зазначив Богданов.

При цьому він наголосив, що Росії немає звідки брати більше зброї. Тому зараз питання полягає у тому, що українці повинні дотерпіти до перемоги, адже перемога України – це питання часу.

"Заморожування війни можливе, якщо обидві сторони вирішать, що війну треба завершувати. Тобто заморожування на 5, 10 чи на 50 років – це не заморожування, а фактично мир", – сказав публіцист.

У той же час він зазначив, наразі заморожування формату "Мінська" неможливе – ніхто на це не піде, тому що "Мінськ" вже був, і це нікому не сподобалося.

"Інші формати можливі виключно тоді, якщо обидві сторони визнають себе переможцем або умовно тим, хто не програв, і зійдуться на якомусь рубежі. Але і це малоймовірно, тому що настрої покарати Росію за напад на Україну на Заході дуже сильні. Тому тут питання виключно у нашому терпінні та терпінні довести діло до кінця. Поки що я не бачу реальної загрози заморожування – можливо, якщо війна затягнеться ще на рік-півтора, то там, можливо, будуть розмови", – зазначив Богданов.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про скандал із Польщею:

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Війна в Україні

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Роботино. Українські танки та інша бронетехніка діють південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста. Про це він сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні. Президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов раніше зазначав, що на 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат. Жодна зі сторін не зможе воювати так довго, адже і в РФ, і в України та Заходу зменшується кількість ресурсів.

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війна в Україні вторгнення Росії Юрій Богданов
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