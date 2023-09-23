"Заморожування неможливе": Богданов назвав ключовий фактор для завершення війни

Зараз у Заходу вичерпуються короткі військові ресурси, але посилення виробництва приведе до того, що західні країни зможуть давати Україні більше зброї.

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Заморожування війни неможливе, Україна має дотерпіти до перемоги, зазначає Богданов/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, скрін

Вичерпування ресурсів сторін не призведе до заморожування війни в Україні. Захід, від якого Україна отримує військову допомогу для боротьби з країною-агресоркою Росією, вичерпує короткі ресурси. Але приблизно через пів року західні країни налагодять військову промисловість так, що зможуть дати нам більше допомоги.

У той же час Росії немає на кого розраховувати. Таку думку висловив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

"Ні, такого (заморожування війни – ред.) не буде з однієї причини – саме Захід вичерпує короткі ресурси, але західна військова промисловість набирає обертів. У нас в найближчі півроку буде таке плато, коли нам не зможуть давати радикально більше, ніж давали до цього, а потім західна військова промисловість дуже додасть", – зазначив Богданов.

При цьому він наголосив, що Росії немає звідки брати більше зброї. Тому зараз питання полягає у тому, що українці повинні дотерпіти до перемоги, адже перемога України – це питання часу.

"Заморожування війни можливе, якщо обидві сторони вирішать, що війну треба завершувати. Тобто заморожування на 5, 10 чи на 50 років – це не заморожування, а фактично мир", – сказав публіцист.

У той же час він зазначив, наразі заморожування формату "Мінська" неможливе – ніхто на це не піде, тому що "Мінськ" вже був, і це нікому не сподобалося.

"Інші формати можливі виключно тоді, якщо обидві сторони визнають себе переможцем або умовно тим, хто не програв, і зійдуться на якомусь рубежі. Але і це малоймовірно, тому що настрої покарати Росію за напад на Україну на Заході дуже сильні. Тому тут питання виключно у нашому терпінні та терпінні довести діло до кінця. Поки що я не бачу реальної загрози заморожування – можливо, якщо війна затягнеться ще на рік-півтора, то там, можливо, будуть розмови", – зазначив Богданов.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про скандал із Польщею:

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Війна в Україні

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Роботино. Українські танки та інша бронетехніка діють південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста. Про це він сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні. Президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.

Публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов раніше зазначав, що на 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат. Жодна зі сторін не зможе воювати так довго, адже і в РФ, і в України та Заходу зменшується кількість ресурсів.

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