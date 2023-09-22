"Є комплексний план": ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста - Зеленський

Президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.

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Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут / Колаж: Главред, фото: фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інших ключових міста від російської окупації. Про це глава держави сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні.

В України є дуже комплексний план, передає CNN.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста", - заявив Зеленський.

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При цьому президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.

"Я не скажу вам, які міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже комплексний план", - зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до США

Раніше президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.

Глава Білого дому на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією заявив, що схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння. За його словами, перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.

Байден запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам. Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.

Після США президент разом з першою леді вирушили до Канади.

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