"Є комплексний план": ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста - Зеленський

Президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інших ключових міста від російської окупації. Про це глава держави сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні.
Раніше президент України Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Білого дому. Там український гарант зустрівся з президентом США Джо Байденом.
Глава Білого дому на розширеній двосторонній зустрічі з українською делегацією заявив, що схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння. За його словами, перші американські танки Abrams будуть доставлені в Україну вже наступного тижня.
Байден запевнив, що Америка має намір і надалі підтримувати Україну, яка дає відсіч російським військам. Зеленський у свою чергу подякував президенту США та американському народу за підтримку.