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На 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат – Богданов

Альона Вороніна
22 вересня 2023, 11:11 оновлено 22 вересня, 11:11
Жодна зі сторін не зможе воювати так довго, адже і в РФ, і в України та Заходу зменшується кількість ресурсів.

Украинские военные, Юрий Богданов
На 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, скрін

Війна в Україні не затягнеться на 6-7 років, адже жодна зі сторін не зможе так довго воювати. Як країна-агресорка Росія, так і Україна та Захід досить швидко втрачають ресурси.

Або війна завершиться швидше, або радикально зміниться її форма. Таку думку висловив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

Раніше видання Bloomberg повідомило, що посадовець однієї з країн G7 висловився щодо можливих термінів війни й зазначив, що вона може тривати ще 6-7 років. За його словами, союзники мають розплановувати фінанси на такий термін, щоб продовжувати надавати Україні підтримку.

Але на думку Юрія Богданова, такі заяви – це просто апеляція до страху, адже війна навряд чи може продовжуватися такий час.

"У людини може бути два джерела ендорфіну – або ейфорія "2-3 тижні", або "страшна війна, яка триватиме вічно". Тому що сім років – це вічно, але в нас насправді максимально дієвий рівень прогностики – це 3-6 місяців. Усе, що далі цього – не працює", – зазначив публіцист.

Він нагадав, що за півроку до заколоту Пригожина ніхто не міг цього спрогнозувати. І тому коли хтось намагається спрогнозувати, що війна може тривати 6-7 років, то вірити цьому не варто.

"Якщо вони вгадають, то скажуть: "О, я ж казав". Але враховуючи темпи, з якими Росія, Україна та Захід втрачають ресурси (в тому числі бронетехніку та артилерію), жодна з країн так довго воювати не зможе, навіть у режимі меншої інтенсивності. Це просто неможливо фізично, тож або війна змінить формат радикально, або закінчиться раніше. Але, знову-таки, точні дати чи її тривалість я б не став говорити, тому що це буде обманом слухача", – наголосив Богданов.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про скандал із Польщею:

Війна в Україні

Президент США Джо Байден заявив, що перші танки Аbrams доставлять в Україну вже наступного тижня. Американський президент схвалив наступний транш військової допомоги Україні. У новий пакет увійде артилерія, боєприпаси, протитанкове озброєння.

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Роботино. Українські танки та інша бронетехніка діють південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста. Про це він сказав під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні. Президент не уточнив, про які саме ключові населені пункти йдеться.

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війна в Україні вторгнення Росії Юрій Богданов
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