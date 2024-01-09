Путін провалив зимовий наступ, РФ втратила тисячі солдатів і 400 од. техніки - Bild

Війська країни-агресора Росії 3 місяці ведуть штурми в Донецькій і Харківській областях, але не досягли суттєвого просування, пише Юліан Рьопке.

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Війська РФ не можуть захопити Авдіївку і Куп'янськ - Bild / Колаж: Главред, фото: 17-а ОТБр, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російські окупанти вже три місяці ведуть наступальні дії в Донецькій і Харківській областях, проте добитися значного просування їм не вдалося. Війська РФ втратили тисячі солдатів і понад 400 одиниць військової техніки. Окупанти, як і раніше, далекі від захоплення Куп'янська і Авдіївки.

Як повідомляє Bild, військовий оглядач Юліан Рьопке написав, що за декілька тижнів наступу окупанти далекі від захоплення Куп'янська та Авдіївки і зазнали величезних втрат - як в особовому складі, так і у військовій техніці.

Авдіївка

Зокрема, на північ від Авдівки окупанти застрягли у районі населеного пункту Петрівське, де бійці Сил оборони України тримають оборони дронами і БМП Bradley. Значних змін на цій ділянці фронту не фіксується, ворог поки що не здатний взяти місто в кільце.

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Куп'янськ

У районі Куп'янська Харківської області окупанти загрузли у районі села Синьківка. Там загарбники натикаються на мінні поля і втрачають дорогу техніку. ЗСУ скидають на позиції росіян касетні боєприпаси та гранати з дронів.

Ситуація на фронті

Також в матеріалі вказується, що під час останнього тижня на фронті йдуть більш дрібні зіткнення. Поки що немає таких штурмів, які були ще нещодавно, коли Москва кидала в бій тисячі своїх військових. Цілком очевидно, що для нового наступу Росії знову доведеться збирати резерви.

При цьому залишається відкритим питання, як довго ЗСУ будуть здатні стримувати наступи росіян, і чи вистачить українським військам боєприпасів.

Війна Росії проти України

Бої за Авдіївку тривають, окупанти штурмують з усіх напрямків, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Загарбники завдають ударів по місту, проте підтвердженої інформації про зміни лінії фронту не зафіксовано.

Росіяни наступають у Куп'янському лісі і намагаються прорвати оборону ЗСУ, розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. За його словами, загарбники здійснюють спроби просування до Куп'янська. Штурми йдуть у районі Синьківки.

Росія атакує і накопичує війська, сказав президент Володимир Зеленський. Він акцентував увагу на тому, що ЗСУ збивають ворожі повітряні цілі, проте озброєння для захисту неба не вистачає. Україна потребує посилення ППО.

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