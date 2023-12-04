В Україні змінять порядок мобілізації: у Раді розкрили подробиці

Законопроект, яким передбачаються зміни до порядку проведення мобілізації в Україні, буде розглянуто найближчим часом, сказав нардеп Єгор Чернєв.

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Рада змінить порядок проведення мобілізації найближчим часом - Чернєв / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

В Україні внесуть зміни до порядку проведення мобілізації. Законопроект буде внесений до Верховної Ради найближчим часом після того, як він буде узгоджений з Генеральним штабом. Про це заявив народний депутат, заступник голови Комітету з питань національної безпеки Єгор Чернєв.

В інтерв'ю Укрінформ він розповів про те, що законопроект, на базі якого будуть внесені зміни до проведення мобілізації, внесуть у Раду після того, як він буде узгоджений з Генеральним штабом.

"Як тільки із військовими буде узгоджений остаточний документ - він буде внесений до сесійної зали і проголосований. Це має відбутися найближчим часом", - сказав Чернєв. відео дня

Які очікуються нововведення

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк розповів, що з'явиться низка нововведень:

встановлення відпустки строком на 90 днів з оплатою грошового забезпечення для осіб, які повернулися з полону (у тому числі нормування, які документи повинен мати військовослужбовець або військовозобов'язаний під час проходження ВЛК або лікування після поранення, а що має забезпечити держава через військово-лікарські комісії, щоб зменшити бюрократію);

встановлення права на звільнення з військової служби осіб без громадянства або іноземців;

встановлення права на звільнення з військової служби осіб, що мають інвалідність першої, другої групи;

встановлення права на звільнення з військової служби або демобілізацію жінок-курсанток, які достроково розірвали контракт.

Крім того, буде врегульовано право на відстрочку від мобілізації педагогів, викладачів вузів і студентів.

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що процес мобілізації в Україні зміниться. За його словами, зміни стосуватимуться кількості мобілізованих, термінів проведення мобілізації та інших питань.

Також глава держави Зеленський говорив, що Україна готує новий план мобілізації. Як сказав президент, країні потрібно знати, які ставляться цілі і куди вона йде.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що буде новий підхід до мобілізації і назвав головні зміни. Зокрема, зміниться підготовка і комунікація з людьми.

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