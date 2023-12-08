Українців чекає посилення мобілізації в 2024 році- Золотарьов

Як каже політолог Андрій Золотарьов, дефіцит людей і снарядів в ЗСУ доведеться покривати посиленням мобілізації в наступному році.

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Українців в 2024 році, скоріше за все, чекає посилення мобілізації - Золотарьов / колаж Главред, фото УНІАН

Українців у 2024 році, швидше за все, чекає посилення мобілізації. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Є закономірність - якщо не вистачає ракет і снарядів, цей дефіцит покривається людьми. Тобто по суті нас чекає посилення мобілізації. Безумовно, будуть скасовані багато пільг по мобілізації ‒ все це ми побачимо в 2024 році, оскільки стримування наступу загрожує втратами, і їх потрібно покривати", - сказав він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина( 1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія. відео дня

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні планують внести зміни до Порядку проведення мобілізації. Законопроект буде поданий до Верховної Ради після попереднього узгодження його з Генеральним штабом.

Також Україна впроваджує Електронний кабінет для військовозобов'язаних призовників, який буде містити їх особисті дані. У Міністерстві оборони розглядають зміни в процесі мобілізації, включаючи можливу необхідність з'являтися у військкоматі протягом 48 годин.

Крім цього, у Верховній Раді України внесли пропозиції щодо можливих змін в системі мобілізації. Серед них - встановлення відстрочки від призову для студентів, педагогів, осіб певного вікового складу, ветеранів та родичів інвалідів.

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