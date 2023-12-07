Мобілізація в Україні: у військкомат необхідно буде з'явитися впродовж 48 годин

В Україні уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані.

https://glavred.net/ukraine/mobilizaciya-v-ukrajini-u-viyskkomat-neobhidno-bude-z-yavitisya-vprodovzh-48-godin-10523074.html Посилання скопійоване

В Україні буде мобілізація по-новому / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН

В міністерстві оборони України хочуть вести зміни щодо мобілізації. Одне із ймовірних нововведень - з'явитися у військкомат потрібно буде протягом 48.

"Повістки зможуть вручати не лише особисто під розпис, але і шляхом направлення на електронну пошту чи рекомендованим листом. Після оповіщення громадянин буде зобов'язаний з'явитися до ТЦК протягом 48 годин", - йдеться на сайті видання ВВС Україна.

Наявність цих положень в майбутньому проєкті закону публічно підтвердив уже колишній представник президента у Верховній раді Федір Веніславський. Цей механізм називається "публічна повістка".

відео дня

"Щодо актуальності електронних поштових скриньок, у нас уже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних і призовників, який міститиме всі ідентифікаційні дані. Ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людині зловживати тим, що вона нібито не отримує повістку і не порушує закон", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, що в Україні змінять порядок мобілізації. Законопроект, яким передбачаються зміни до порядку проведення мобілізації в Україні, буде розглянуто найближчим часом, сказав нардеп Єгор Чернєв.

Полковник відповів, чи потрібна мобілізація в Україні. На фронті техніка та різноманітні засоби збройної боротьби є важливими, але ключовим фактором залишається піхота.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.