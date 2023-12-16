Нововведення у мобілізації: хто буде призваний, а хто отримає відстрочку за новим законом

В Україні готуються до змін у мобілізації. Новий законопроєкт передбачає, що деякі категорії чоловіків втратить право на відстрочку.

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Хто втрачає і отримує право відстрочки від служби / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У чорновому варіанті законопроєкту з рекрутингу та проходження військової служби визначено перелік категорій громадян, які втрачають право на відстрочку. Його втрачають та мають стати на військовий облік поліцейські, працівники БЕБ та співробітники державної пенітенціарної служби. Напрацювання нового законопроекту оприлюднила народна депутатка Мар’яна Безугла у своїй сторінці у Facebook.

Право на відстрочку та звільнення від військової служби

Одночасно законопроєкт містить умови, за яких визнаються особи, що мають право на відстрочку. У чорновому варіанті документа право на відстрочку і звільнення від служби мають:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто має троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має відстрочку і право на звільнення (тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку);

якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

якщо у сім’ї є повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітні жінки та жінки в декреті;

тільки чинні нардепи, обрання депутатом – підстава для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Цей законопроєкт передбачає, що деякі групи громадян, зокрема здобувачі вищої освіти віком до 30 років, всі науковці з вченими званням та викладачі, які працюють на повну ставку, можуть отримати відстрочку від військової служби. Тобто вони не звільняються від військових зобов'язань, але мають право на тимчасове відкладення служби через освітні чи наукові заняття до досягнення певного віку або завершення навчання.

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Хто не підлягає і підлягає мобілізації

Згідно з новим законопроєктом, особи, які перебували в полоні, мають право на звільнення від військової служби. Звільнення може також стосуватися генералів за рішенням військового керівництва, а також осіб, які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців. Зокрема, ті, хто уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років), також можуть мати підставу для звільнення від подальшої служби в армії.

У той же час, військовослужбовці, які були мобілізовані та звільнені, і строковики, не підлягають мобілізації протягом 6 місяців після звільнення.

Особи з інвалідністю і ті, хто був звільнений з полону, можуть мобілізуватись тільки за власним бажанням.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у напрацюванні законопроекту передбачається залучення жінок до військового обліку та базової підготовки. Також можлива їхня добровільна служба під час воєнного стану, але не на бойових посадах. У законопроєкті враховуються виняткові ситуації, коли жінки можуть бути звільнені від служби через вагітність чи догляд за дитиною.

Також міністр оборони, Рустем Умєров, підкреслив важливість залучення місцевого самоврядування до роботи зі збільшення чисельності спеціалістів у Збройних Силах. Він висловив сподівання на більшу підтримку місцевих органів у справі мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, Продовження воєнного стану в Україні до лютого 2024 року супроводжується подальшою мобілізацією. Однак, член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, Соломія Бобровська, вказала на значні недоліки у процесі мобілізації.

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