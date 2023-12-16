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У Міноборони заявили про новий підхід до мобілізації та розкрили головні зміни

Олексій Тесля
16 грудня 2023, 16:50
В Україні змінять підходи до підготовки військовозобов'язаних, підкреслив Рустем Умєров.
Умеров
Рустем Умєров зробив заяву про мобілізацію в Україні / Колаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення спеціалістів Сили оборони через проект рекрутингу, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Він підкреслив, що очікує від місцевої влади ще більшого сприяння мобілізаційній роботі. Таку заяву глава Міноборони зробив в ході засідання Конгресу місцевих і регіональних влад під головуванням президента України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України в Telegram.

"Це про захист нашої країни. Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Всі наші люди повинні бути навчені і підготовлені", - сказав міністр.

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В ході засідання Умєров окреслив ключові напрямки роботи з місцевою владою. Зокрема, у фокусі - будівництво фортифікаційних споруд.

"Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: ворог активно працює над дискредитацією України - зовні і всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва і створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитися до інформаційної гігієни", - закликав Умєров.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять правила відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

Як раніше стало відомо, в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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мобілізація війна Росії та України Рустем Умеров
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