Сили оборони не можуть обійтися без мобілізації - Буданов

Чисельність Сил оборони становить близько 1,1 млн осіб. Ці обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації не обійтися, сказав Буданов.

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За словами Буданова, в Силах оборони треба тримати постійно близько 1,1 млн осіб / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

Загальна чисельність Сил оборони, умовно кажучи, становить близько мільйона ста тисяч чоловік, і такі обсяги не може перекрити жоден рекрутинг, тому без мобілізації Україна обійтися не зможе в рамках війни. Про це заявив керівник ГУР генерал Кирило Буданов, повідомляє агентство "Укрінформ".

"Для розуміння: сукупно Сили оборони України зараз - назву трошки умовну кількість, щоб ми не підійшли до держтаємниці - мільйон сто. Ніякої рекрутинг такі обсяги покрити не може. Виключно мобілізація. Треба відкидати навіть думки, що від мобілізації можна відійти. Не можна. Мільйон сто не покриє ніякої рекрутинг. Це така ж проблема, як і з боєприпасами, тому що обсяги - величезні", ‒ заявив Буданов.

За його словами, вищевказану кількість людей в Силах оборони треба тримати постійно.

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"З'являється наступне питання: люди, всі, хто хотіли, вони прийшли. Кого закликають? На жаль, відповіді хорошого тут не буде. Якщо не знайти для них мотивацію, то скільки б людей - примусово, не примусово - або згідно з якимись нормами законодавства ми б не загнали (в армію - Главред) - їх ККД буде майже нульовий. Що, в принципі, і відбувається останнім часом, це теж треба визнавати відверто", - підсумував генерал Буданов.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в напрацюванні законопроекту передбачається залучення жінок до військового обліку та базової підготовки. Також можлива їхня добровільна служба під час воєнного стану, але не на бойових посадах. Законопроект враховує виняткові ситуації, коли жінки можуть бути звільнені від служби через вагітність або догляд за дитиною.

Також міністр оборони, Рустем Умеров, підкреслив важливість залучення місцевого самоврядування до роботи з збільшенню чисельності спеціалістів у Збройних силах. Він висловив сподівання на велику підтримку місцевих органів у справі мобілізації.

Як раніше повідомляв Главред, продовження воєнного стану в Україні до лютого 2024 року супроводжується подальшою мобілізацією. Однак, член Комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, Соломія Бобровська, вказала на значні недоліки в процесі мобілізації.

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