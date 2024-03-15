"Залп у 130 ракет": військовий експерт попередив про масований удар РФ

Окупантам довелося зробити паузу в обстрілах через знищення двох літаків А-50. Саме ці борти мають "підсвічувати" цілі для ракет.

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Петро Черник спрогнозував, чи буде масований ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: Армія інформ, МО РФ, t.me/alarmukraine

Країна-агресор РФ зробила паузу в ракетних ударах, що дало можливість окупантам накопичити ракети і підготуватися до масованого обстрілу України. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

Останній масований ракетний удар РФ завдала місяць тому - 15 лютого. Відтоді ворог накопичив близько 100 ракет, пише ТСН.

Черник вважає, що окупантам довелося зробити паузу в обстрілах через знищення двох літаків А-50. Саме ці борти мають "підсвічувати" цілі для ракет.

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"Таких машин у них залишилося всього дві, й вони вирішують, як їх застосовувати і чи застосовувати взагалі. Тому що вже переконалися, що в нас є сили і засоби, щоб їх збивати", - пояснив військовий експерт.

Атакувати "Калібрами" окупанти не можуть, оскільки ЗСУ вигнали їх із Криму за допомогою безпілотних систем і далекобійних ракет.

"Ми не скасовуємо залпи з Чорного моря, але вони знизилися", - зазначив Черник.

За його словами, Росія може виробляти не більше 100-120 ракет на місяць.

"Але є нюанс: планку в 120 ракет вони подолали в грудні, 122 ракети. Ось і все. Поки що на цій точці стоять, і я не думаю, що вони можуть підняти залп хоча б до 150 ракет", - вважає Черник.

Військовий експерт упевнений, що РФ обов'язково завдасть масованого ракетного удару по Україні. Коли і за яких обставин це станеться - ніхто не знає.

"У нас уже є чітко сплановані алгоритми, коли видно активізацію Ту-95МС і коли видно активізацію Ту-22М3. Якщо МіГи злітають майже щодня, то в цій частині поки що є певна пауза. Плюс не забуваємо про балістику, "Іскандери", - сказав Петро Черник.

"Мій персональний погляд: накопичення йде, залп буде, але я не думаю, що він буде більш масованим, ніж уже згадані випадки. Ну, може 130 ракет", - сказав він.

Черник також додав, що українцям не варто розслаблятися, оскільки ракетні удари будуть до останнього дня цієї війни.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ракетні удари РФ по Україні

У п'ятницю, 15 березня, в Одесі прогриміла серія вибухів. Окупанти обстрілюють місто балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму.

12 березня РФ вдарила по будинках у Кривому Розі. Одна з ракет прилетіла прямо в 9-поверховий багатоквартирний будинок, інша - у дах 5-поверхового житлового будинку. Загалом у Кривому Розі було три влучання. Є жертви та постраждалі.

Військовий експерт Олег Жданов зауважив: важко точно спрогнозувати, коли може статися наступний масований ракетний удар. Однак, за його словами, є кілька "небезпечних" дат.

"Тоді, коли ми очікуємо, вони не б'ють. Коли не очікуємо, вони завдають ударів. 8 березня пропустили і навіть під час звернення до федеральних зборів теж не було обстрілу. Сказати, що на 17 березня - можливо. Імовірність така існує і вона підвищена в ці дні, 15-17 березня, коли буде голосування. Але знову ж таки - 50 на 50 буде обстріл чи ні. На жаль, вони загнали нас у таке нервове напруження, що ми змушені бути готовими щодня до ракетного удару. А буде він чи ні - сказати дуже важко", - зазначив Жданов.

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