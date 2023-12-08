Заливає водою через великі тріщини: у Києві існує реальний ризик обвалу в метро

Через небезпечну ситуацію закриті 6 станцій метро - від станції "Теремки" до станції "Деміївська". Ремонт може тривати 6 місяців.

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У Києві може обвалитись тунель в метро / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У Києві раптово зачинили аж шість станцій метрополітену через реальний ризик обвалу тунелю. Залізничні шляхи почало заливати водою, а в тунелі з'явились великі тріщини. Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

З 9 грудня не працюватимуть такі станції "синьої гілки" метро: "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки". Слід зазначити, що скористатись ними можна буде цілодобово лише у якості укриття під час повітряної тривоги. Поїзд буде курсувати між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська".

"Так, через нерівномірні процеси розущільнення, віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. Слід зазначити, що перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні, із застосуванням механізованого та немеханізованого способу", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський зазначив, що рішення про закриття станцій метро ухвалили після того, як зранку працівники помітили нові тріщини в тунелі.

"Після ранкового піку побачили нові тріщини. Це вже загроза для безпеки перевезення пасажирів, тому було прийняте рішення зупинити рух по цій ділянці. Ми зараз вже займаємось роботами по ліквідації", - каже Брагінський.

Дивіться відео про загрозу обвалу у метро в Києві:

У Києві може обвалитись тунель в метро / фото: скріншот

Ремонт триватиме 6 місяців

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними причиною розгерметизації стало порушення норм під час будівництва. Є ще дві версії: активність річки Либідь та плавуни. Однак перші висновки вдасться зробити лише через два тижні, додає Багрінський.

Повідомляється, що дізнатися про те, у чому криється реальна причина такого, можна буде через 2-3 місяці. Річ у тому, що ремонтні роботи будуть проводитись зовні, а для цього потрібно вирити величезний котлован.

"Ми повинні ззовні добратись до тунелю і побачити, чи було генпідрядником збережені ті норми, які передбачені проектом: чи була зроблена гідроізоляція, чи було зроблене хімзакріплення. Це буде приблизно місяці через 2-3, не раніше", - каже Багрінський.

За його даними, довжина котловану досягатиме 20 метрів, ширина - 10 метрів, а глибина - 5-8,5 метрів.

Ремонт тунелю може зайняти 6 місяців.

У Києві може обвалитись тунель в метро / фото: t.me/vitaliy_klitschko

Чим замінять метро

Віталій Кличко заявив, що за напрямком, де був зупинений рух метро, будуть їздити додаткові автобуси та тролейбуси.

"Ми задіяли 77 автобусів, які дублюють рух метро, включено 3 маршрути додаткових - ще 20 додаткових тролейбусів на цьому напрямку", - сказав Кличко.

У Київській міськраді обіцяють, що інтервал руху наземного транспорту не буде перевищувати 3 хвилини, як це було у метрополітені.

"Така кількість наземного транспорту зможе перевезти 14-15 тисяч людей на годину. До прикладу, метро на даній ділянці перевозило близько 12 тисяч людей на годину", - йдеться у повідомленні.

Раніше Главред розповідав про те, як РФ атакувала Україну з 10 бомбардувальників і намагалася вдарити по Києву вранці 8 грудня. За попередніми даними, близько 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс, що на території саратовської області. Жодна ракета не змогла долетіти до столиці, всі були знищені.

Нещодавно в Києві СБУ затримала пособника РФ, який навів ракету на КНУ ім. Шевченка. Ворожим поплічником виявився 40-річний житель столиці, який сповідував прокремлівські погляди. Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус "волонтера" і виїхав до Росії через треті країни.

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