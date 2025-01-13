Залишилось 2 кілометри: росіяни просуваються в обхід Покровська - Крамченков

Росіяни скидають авіабомби, постійно б'ють артилерією та мінометами на Покровському напрямку.

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Ворог тисне на українських захисників з метою прорватися у Покровск / Колаж: Главред, фото: 43 ОАБр, скрін з DeepState

Що сказав Крамченков:

Росіяни намагаються пробитися у Покровськ та обійти місто

Ворог використовує багато озброєння для обстрілів

Армія РФ руйнує цивільну інфраструктуру у ще підконтрольних Україні містах

Армія країни-агресорки Росії здійснює спроби просування з півдня від Покровська, щоб обійти місто. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів аналітик Андрій Крамченков.

За його словами, вже зафіксовано рух окупаційних сил з боку населеного пункту Удачне і в півдня безпосередньо на околиці Покровська. Окрім цього ворог просувається і біля сусіднього Мирнограду.

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"Росіяни намагаються обійти агломерацію Покровськ - Мирноград зі східного напрямку поблизу селища Воздвиженка. Вони просуваються на північ до траси, до дороги залишається близько двох кілометрів. Будь-які міномети вже досягають цієї відстані, не кажучи про артилерію", - розповів він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

У самому Мирнограді артилерія не припиняє працювати, постійно працюють ворожі FPV-дрони. Більше того - ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру міста.

"Коли ми працювали в Мирнограді, лікарня ще була ціла, як і багатоповерхівка навпроти. Але вчора Юрій Третяк, виконуючий обов'язки голови міської військової адміністрації, надіслав фотографії, на яких видно, що лікарня сильно пошкоджена. Судячи з фотографій, це була авіабомба", - зауважив аналітик.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в ЗСУ попередили - росіяни провели ротацію та перекинули на Покровський і Курахівський напрямки свіжі сили. Вони зосередили понад 150 тисяч особового складу на цих ділянках фронту і намагатимуться перерізати логістичні маршрути до Покровська, щоб відрізати місто від постачання озброєння Силам оборони.

Напередодні генерал армії України Маломуж заявив, що бої за Покровськ Донецької області не вщухають. Російський диктатор Володимир Путін хоче до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська.

Раніше також в ОСУВ "Хортиця" розповіли, що російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв

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Хто такий Андрій Крамченков? Андрій Крамченков - український аналітик, розслідувач, менеджер. Головний редактор "Суспільне Донбас" та "Суспільне Суми".

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