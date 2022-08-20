"Закрийте Крим, нам страшно": на окупованому півострові паніка після нової "бавовни"

У Криму прогриміли нові вибухи / скріншот

У захопленому РФ Криму почалася паніка серед місцевого населення після серії вибухів, що прогриміли на півострові в суботу вранці, 20 серпня.

Вибухи сталися у кількох районах Криму. При цьому росіяни визнали, що не змогли перешкодити удару безпілотника по штабу ЧФ Росії.

При цьому російські пропагандисти пишуть, що вибухи в небі "чутно з усіх боків". Людей просять, щоб вони залишалися вдома довше.

Водночас у місцевих пабліках люди пишуть про те, що бояться за своє життя після нової серії "хлопков".

Крім того, обурені коментарі кримчан з'явилися під публікацією "губернатора" Севастополя Михайла Развозжаєва. Люди скаржаться, що безпілотник зміг спокійно долетіти до Севастополя.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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