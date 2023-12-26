2024-й військовий рік відрізнятиметься від 2023-го - Залужний розповів подробиці

Валерій Залужний розповів, що Україна знайшла рішення 90% проблем, які були виявлені.

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2024 військовий рік відрізнятиметься від 2023-го / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, командування Об'єднаних Сил ЗС України

В Україні 2024 військовий рік відрізнятиметься від 2023-го. Йдеться про зміну технологій ведення війни. Про це під час брифінгу, який транслювали в ефірі телемарафону, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

Він зазначив, що Україні вдалося знайти рішення 90% проблем, які знайшли в ході повномасштабних військових дій, розпочатих РФ проти держави.

"Ми ці проблеми знайшли, і знайшли вже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов'язково вирішити, щоб наступного року діяти більш ефективно і найголовніше - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тому можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися ... Ми принаймні для цього все робимо", - каже Залужний.

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Водночас він зазначає, що російські окупанти також продовжують розвиватися і використовують різні технології проти ЗСУ.

Нагадаємо, Валерій Залужний прокоментував новий законопроект про мобілізацію. Він зазначив, що військове командування не давало запиту на конкретні цифри "якимось окремим заходом безпосередньо на Кабмін або Верховну Раду", оскільки воно займається захистом держави і формує запити на постійній основі. Ці запити завжди стосуються боєприпасів, озброєння та людського ресурсу.

Він також розповів про те, що Мар'їнки більше немає, ЗСУ відійшли з міста. Трохи пізніше він доповнив свої слова і сказав, що захисники України перебувають у північній частині Мар'їнки в Донецькій області.

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