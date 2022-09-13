Закінчилися козирі: ексдепутат Держдуми зробив несподіваний прогноз щодо війни

тфейгін зробив несподіваний прогноз щодо війни в Україні / Фото УНІАН

Зараз росіяни можуть піти в "глуху" оборону у війні. У країни-агресора закінчилися "козирі", тому окупанти можуть взяти паузу на зиму, щоб й самим перезимувати, повідомив російський юрист і правозахисник, колишній депутат Держдуми Марк Фейгін в ефірі програми Гроші.

"Ну, який ще (козир залишився у РФ-ред.) - ядерною зброєю вдарять? Ну, ми це вже обговорювали. І їм вже ясно пояснили, що буде в разі застосування тактичної ядерної зброї. Я думаю, вони зараз навряд чи підуть на таке, щоб реально вдатися до ударів ядерною боєголовкою. Все можливо, але це точно не метод", – упевнений Фейгін.

На його думку, РФ може продовжити ракетні удари, наскільки їм будуть дозволяти можливості, і, швидше за все, російські війська візьмуть паузу.

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"Підозрюю, що так воно і буде. Для чого? Щоб перезимувати самим... перечекати," на паузу " поставлять. Це тактика, яку вони займуть на всі місяці холодів", - сказав Фейгін.

Контрнаступ ЗСУ в Харківській області

Голова Харківської ОВВА Олег Синєгубов 12 вересня зробив заяву про те, що ЗСУ на деяких напрямках вийшли на ділянки державного кордону з Росією. Військова операція триває. Ворог біжить вглиб фронту або на територію РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ армії України на харківському напрямку проходить навіть краще, ніж очікувалося.

За його словами, українські військові показали – російські війська можна перемагати на полі бою. Однак перемогу святкувати рано, адже окупанти можуть перейти в контратаку.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підкреслила, що сили оборони України на Харківщині звільнили понад 300 населених пунктів. Контрнаступ триватиме до тих пір, поки область не буде повністю звільнена від окупації Росії.

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