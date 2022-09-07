"Не зрозумієш, кого грохнули": ексдепутат Держдуми розповів про двійників Путіна

Фейгін повідав про двійників Путіна / Колаж УНІАН, Вікіпедія

У президента країни-агресора Володимира Путіна запросто можуть бути оперативні двійники, повідомив колишній депутат Держдуми Марк Фейгін в інтерв'ю журналісту і засновнику видання Гордон Дмитру Гордону.

За його словами, оперативних двійників не випускають на публіку, оскільки це "вкрай ризиковано". Співрозмовник додав, що дуже важко подати абсолютно однакових людей.

"...У нього є двійники оперативні: так, щоб, якщо когось вб'ють, то не його. У трьох машинах поїхало три людини - кого грохнули, не зрозумієш. У це я охоче повірю. Але все-таки випускати двійника просто на публіку вкрай ризиковано. Якби я дізнався про таке, це б мене дуже здивувало",-додав ексдепутат.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, аби зібрати нову армію.

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