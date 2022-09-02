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"Прямої капітуляції Росії не буде": екс депутат Держдуми РФ назвав причину

2 вересня 2022, 13:20

Путін ніколи не передасть владу добровільно. Коли він піде з якихось інших причин, то все обрушиться в Росії, вважає Геннадій Гудков.

Володимир Путін
Екс-депутат Держдуми РФ назвав причину, по якій Путін не прийме капітуляцію / скріншот

Президент Російської Федерації Володимир Путін не підпише пакт про капітуляцію, тому що у нього є ядерна зброя.

Як заявив колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Геннадій Гудков в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним, це його не вбереже від своєрідного Нюрнберзького процесу.

"Путін ніколи не передасть владу добровільно. Коли він піде з якихось інших причин, то все обрушиться в Росії. Не тому, що Путін все тримає, це як остання ниточка, на якій висі вантаж, і коли вона перегниє, то все це завалиться", - зазначив політик.

За його словами, Путіна і його оточення від своєрідного Нюрнберзького процесу не вбереже ядерна зброя, тому що влада перейде в інші руки.

"Вони будуть відсторонені від влади і тоді над ними почнеться процес. Прямої капітуляції Росії не буде, тому що є ядерні бомби. Тобто не варто чекати підписання пакту капітуляції. Путіна повалять свої ж, як мінімум, і це станеться в осяжному майбутньому. У них немає іншого варіанту", - підсумував Гудков.

Нагадаємо, аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх планів щодо України. Ймовірно, восени і взимку РФ буде продовжувати зусилля по захопленню нашої країни, в тому числі із застосуванням нових сил.

Раніше повідомлялося про те, що з лексикону Путіна зникли слова "денацифікація" і "демілітаризація", якими він раніше виправдовував розв'язану війну проти України.

Виступаючи на відкритті форуму армія-2022, господар Кремля знову висловився про вторгнення в Україну, яке він сором'язливо прикриває дивною назвою "спецоперація". Текст його виступу публікують пропагандистські росЗМІ.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін
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