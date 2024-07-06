Закон про мобілізацію: наскільки часто потрібно проходити ВЛК: відповідь Міноборони

Новий закон про мобілізацію, зокрема, передбачає - військовозобов'язані громадяни мають пройти ВЛК. Речник Міноборони розповів, як часто це потрібно робити.

https://glavred.net/ukraine/zakon-o-mobilizacii-naskolko-chasto-nuzhno-prohodit-vvk-otvet-minoborony-10578797.html Посилання скопійоване

Як часто потрібно проходити ЛКК: відповідь Міноборони / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні з 18 травня 2024 року набула чинності нова версія закону про мобілізацію. Спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону детально розповів, наскільки часто тепер військовозобов'язаним українцям потрібно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Лазуткін, зокрема, сказав, що закон передбачає, що військовозобов'язані громадяни мають оновити свої облікові дані в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) і пройти військово-лікарську комісію.

"ВЛК під час воєнного стану потрібно проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, тому що в мирний час - раз на 5 років така норма діє, але зараз ми, на жаль, живемо в умовах триваючої війни", - зазначив він.

відео дня

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня до 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей додаток.

Крім цього, нардепка Катерина Чорногоренко заявила, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.

Як повідомляв Главред, поки що застосунок "Резерв+" не використовується для направлення на ЛКК, але ця можливість розглядається, сказав представник Міноборони Дмитро Лазуткін. Технічно функцію направлення на ВЛК можна додати, але для цього потрібні відповідні юридичні підстави та нормативні акти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред