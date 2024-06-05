Жінки - в ТЦК, чоловіки - на фронт: в уряді висловилися про військовозобов'язаних жінок

Набір жінок в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки допоможе вивільнити українських чоловіків для участі у бойових діях на фронті. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook.
"Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - вважає Верещук.
Верещук зазначила, що в додатку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок.
"От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади", - підкреслила вона.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація у Україні - чи призвуть жінок на службу
Як повідомляв Главред, 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить значні зміни в процес військового обліку. Військовозобов'язаних жінок, які не оновлять свої дані протягом 60 днів, штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн, повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.
Також у ЗСУ розглядають можливість мобілізації жінок за "ізраїльським зразком", повідомила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в коментарі The Times. Вона зазначила, що дівчат мають готувати до служби в армії з дитинства. Однак, Центр з протидії дезінформації при РНБО спростував цю інформацію, заявивши, що мобілізація жінок не є на порядку денному.
Крім цього, у грудні 2023 року кілька народних депутатів Верховної Ради підняли питання щодо призову жінок на військову службу. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки та жінки, які є військовозобов'язаними. Парламентарії тоді попередили громадян про можливість ухвалення "непопулярних рішень" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.
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