Жінки - в ТЦК, чоловіки - на фронт: в уряді висловилися про військовозобов'язаних жінок

В "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок, вони є чудовими кадрами для роботи в ТЦК, заявила Ірина Верещук.

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Верещук підтримала залучення жінок до роботи в ТЦК / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ukrainer.net

Набір жінок в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки допоможе вивільнити українських чоловіків для участі у бойових діях на фронті. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook.

"Посилений набір жінок для роботи в ТЦК може вивільнити чоловіків для служби в бойових частинах", - вважає Верещук.

Верещук зазначила, що в додатку "Резерв+" оновили дані 180 тисяч військовозобовʼязаних жінок.

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"От вам чудові кадри для системи ТЦК, включаючи керівні посади", - підкреслила вона.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація у Україні - чи призвуть жінок на службу

Як повідомляв Главред, 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який вносить значні зміни в процес військового обліку. Військовозобов'язаних жінок, які не оновлять свої дані протягом 60 днів, штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн, повідомив керівник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також у ЗСУ розглядають можливість мобілізації жінок за "ізраїльським зразком", повідомила радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в коментарі The Times. Вона зазначила, що дівчат мають готувати до служби в армії з дитинства. Однак, Центр з протидії дезінформації при РНБО спростував цю інформацію, заявивши, що мобілізація жінок не є на порядку денному.

Крім цього, у грудні 2023 року кілька народних депутатів Верховної Ради підняли питання щодо призову жінок на військову службу. Наразі в Україні обов'язковій мобілізації підлягають лише чоловіки та жінки, які є військовозобов'язаними. Парламентарії тоді попередили громадян про можливість ухвалення "непопулярних рішень" у разі ширшої потреби захисту Батьківщини.

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