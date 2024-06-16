Чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК: у Раді дали відповідь

Електронні повістки та направлення на ВЛК не передбачені законом про мобілізацію (тобто їх не буде), повідомив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

https://glavred.net/ukraine/budut-li-elektronnye-povestki-i-napravleniya-na-vvk-v-rade-dali-otvet-10573442.html Посилання скопійоване

Чи будуть електронні повістки та направлення на ЛКК - відповідь нардепа / Колаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

В Україні влада не планує впроваджувати електронні повістки в рамках мобілізації плюс профільним законом не передбачені електронні направлення на військово-лікарську комісію. Про це нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусною - електронних повісток через електронні кабінети не буде", - сказав він.

Щодо направлень на військово-лікарську комісію Веніславський повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет якихось повідомлень або направлень на ЛФК.

відео дня

"Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна", - підсумував народний обранець.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня до 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей додаток.

Крім цього, нардепка Катерина Чорногоренко заявила, що "Резерв+" не буде використовуватися для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.

Як повідомляв Гларвед, наразі застосунок "Резерв+" не використовується для направлення на ВЛК, але ця можливість розглядається, сказав представник Міноборони Дмитро Лазуткін. Технічно функцію направлення на ВЛК можна додати, але для цього потрібні відповідні юридичні підстави та нормативні акти.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред