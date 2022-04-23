У Маріуполі РФ могла застосувати сльозогінний газ, змішаний з хімікатами - постпред США в ОБСЄ

Російські війська під час штурму Маріуполя могли використовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами / Фото УНІАН

Під час штурму в Маріуполі російські окупанти могли застосовувати сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в ході спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, передає Укрінформ.

За його словами, такий сценарій Росії турбує США.

"Поки що ми вивчаємо повідомлення про те, що російські війська застосували хімічні речовини під час атаки на Маріуполь. Є достовірна інформація про те, що вони могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний з хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоби послабити і вивести з ладу українських бійців і мирних жителів в рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.

Як зазначив Карпентер, американська сторона вже довгий час і неодноразово попереджала світ про ймовірність застосування Росією такого сценарію. Постпред США при ОБСЄ додав, що зараз потрібно терміново зібрати докази, щоби забезпечити притягнення винних до відповідальності за те, що цілком може бути черговим військовим злочином в Україні.

Карпентер додав, що інформація про ймовірні російські військові злочини і злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією в рамках Московського механізму ОБСЄ, повинна бути передана у відповідні механізми притягнення до відповідальності, а також національні, регіональні та/або міжнародні суди або трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому.

Як повідомляв Главред, 11 квітня так званий представник "МВС ДНР" Едуард Басурін допустив можливість застосування хімічної зброї під час штурму заводу Азовсталь в Маріуполі.

Увечері 12 квітня на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

16 квітня стало відомо, що в Сумській області після звільнення її територій від російських окупантів знайшли залишки хімічної зброї, за попередніми даними, заріна.

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