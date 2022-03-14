Плани окупантів щодо Києва: для захоплення міста РФ треба стягнути до столиці всі свої війська - КДВА

У Києві зосереджено дуже велике угруповання українських військ - Жирнов / УНІАН

Для того щоб спробувати захопити Київ російським військам потрібно зібрати всі свої людські ресурси і привезти їх до столиці. У випадку з окупацією міста з дуже великим угрупованням військ сили нападників повинні в 5-7 разів перевищувати сили тих, що обороняються. Причому в місті воювати дуже складно. Про це заявив керівник Київської міської військової адміністрації, генерал Микола Жирнов.

"За всіма військовими канонами для того, щоб заволодіти Києвом противник повинен створити внутрішнє і зовнішнє кільце оточення. Сили тих, хто намагається взяти Київ, повинні бути в 5-7 разів більше, ніж тих, хто обороняється", - розповів він у інтерв'ю НВ.

За словами військового керівника міста, у Києві дуже велике угруповання військ, і щоб його захопити, ворожій державі знадобиться зібрати всі свої людські ресурси і направити їх до столиці.

"Війська, що входять у внутрішнє кільце повинні штурмувати Київ, а що входять у зовнішнє кільце – повинні забезпечувати безпеку від деблокуючих військ. Київ - велике місто з великою інфраструктурою, в якому до війни мешкало понад 4 млн. громадян. Наразі місто має дуже велике угруповання військ, тому зараз, щоб створити угруповання, ворог повинен зібрати всі наявні людські ресурси і привезти до Києва. Наприклад, в період Другої світової війни для штурму Берліну знадобилося 2 млн осіб і 42 тис. артилерійських стволів. Тому зараз створити таке угруповання, яке б штурмувало Київ, надзвичайно важко, навіть для такої країни, як Росія", - зазначив Жирнов.

Крім того, він додав, що в місті дуже складно вести бойові дії, реалізовувати маневри, а також постачати війська боєприпасами, продовольством і пальним. У Росії є гіркий досвід ведення війни в містах Чечні та Сирії.

Також він підкреслив, що існує ймовірність, згідно з якою ворожі війська мають намір оточити Київ, тримати облогу і висунути тільки політичні вимоги. При цьому ППО в столиці з кожним днем поповнюється, зміцнюється, і дозволяє виконувати завдання з оборони.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ заявили про те, що російські війська можуть спробувати організувати наступ на лівий берег Києва. Вони підсилюють свої угруповання військовими, які перебувають у Вірменії.