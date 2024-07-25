Жорін: у росіян є піхота і для Харкова, і для Півдня, для ЗСУ це - великі ризики

Окупанти зацікавлені у розширенні логістичного "коридору" з Кримом.

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Росіянам вистачить ресурсу для великого наступу на Південь / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Попри масштабні втрати на Харківському напрямку, Росія поповнює свої підрозділи коштом беззбройної піхоти. Людського ресурсу вистачить і для наступу на Південь, поділився майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін.

"Тобто, залишається якесь командування бригади чи дивізії, що наступала, їй придають кілька батальйонів піхоти та одразу відправляють на штурми", - пояснив Жорін.

Однак проблема ЗСУ не у російській піхоті, а у масштабному застосуванні противником БПЛА.

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"Але більш суттєва проблема для нас - це не їхня піхота, а широке використання ворогом скидів. Вони прям сконцентровані останнім часом на цьому виді ураження", - зізнався військовий.

В цьому контексті Жорін поділився думками з приводу імовірної підготовки росіян наступу на Південь.

"Насправді їхніх ресурсів цілком вистачить, щоб проводити наступальні дії ще, наприклад, на Півдні. І тут я особисто бачу досить серйозні ризики, бо для них це дуже важливий напрямок. Ворог ні в якому разі не може допустити звуження коридору та відповідно, переривання своєї логістики з Кримом, тому буде намагатись його розширювати", - вважає Жорін.

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Війна в Україні - РФ готує наступ на Півдні

Армія країни-агресора РФ концентрує ресурси в Запорізькій області біля окупованого міста Пологи, щоб наступати звідти на Гуляйполе. Таке припущення висловив виданню Bild ветеран ЗСУ, який підтримує контакт із бійцями на передовій.

Раніше плани ворога на Південь розкрив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він інформував, що росіяни перекинули велику кількість техніки на Бердянський напрямок. Цю техніку окупанти везли через маріуполь з Воронежської області РФ.

Колишній речник Генштабу, полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що Путін вимагає ліквідувати плацдарми на північ від Урожайного та в районі Работиного, щоб таким чином зафіксувати лінію бойового зіткнення.

"Путін мріє про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані в російську конституцію: Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь, Запоріжжя. Усе це, на думку кремлівського диктатора, має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії", - додав Селезньов.

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