Захопили зброю і боєприпаси: до Криму з Херсонської області прорвалася банда дезертирів РФ

До Криму втекли озброєні дезертири РФ / О. Романова

З території Херсонської області у окупований РФ Крим прорвалася озброєна банда російських військових-дезертирів.

Про групу з 13 втікачів російських військових розповіла глава Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

Вона також показала орієнтування на членів банди військових РФ. Згідно з орієнтуванням, військовослужбовці самовільно покинули Херсонську область і знаходяться на території Криму.

Силовики РФ позначили членів банди військових, як "вкрай-небезпечних" осіб, що мають бойовий і оперативний досвід.

При цьому вони підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області.

Згідно з орієнтуванням, вони служили в "добровольчому козачому загоні Дон".

Додамо, що одного з втікачів Романова назвала "завербованим" і "зеком".

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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