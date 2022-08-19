Захоплення Києва вже неможливе: експерт пояснив чому

Путін вже не має сил, щоб наступати на Київ знову / колаж фото ua.depositphotos.com і УНІАН

Російські окупанти не зможуть захопити Київ, навіть якщо спробують наступати спільно з армією Білорусі. У них просто немає на це сил. Таку думку директор Інституту трансформації суспільства, політолог, економіст Олег Соскін висловив під час чату на Главреді.

Однак, експерт вважає, що Путін може спробувати завдати столиці величезної шкоди дистанційно.

"Ні, вже неможливе (захоплення Києва - Главред). У Путіна залишається тільки один інструмент - ядерний удар і залучення С-300 і С-400, розташованих в Білорусі. Але тоді Білорусі не буде, на її місці буде тільки галявина. Відразу буде захоплений Могильов і не тільки. Ніхто не зупиниться", — сказав Олег Соскін.

Нагадаємо, Ігор Соскін переконаний, що у Росії не залишилося не тільки якісної зброї, а й навчених людей. Результати досліджень показують, що у РФ 60% чоловіків не хочуть їхати на війну, але підтримують кремлівську верхівку.

Ще однією серйозною проблемою для окупантів є те, що в Росії спостерігається катастрофічна нестача молодшого офіцерського складу.

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